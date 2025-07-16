Дієта Мадонни для довголіття й профілактики хвороб — у чому її секрет

Чим харчується Мадонна, щоб залишатися молодою і красивою
Ось у чому секрет молодості Мадонни: дієта, яка не тільки підтримує фігуру, а й допомагає знизити ризик серцевих хвороб та навіть раку. Її обирає не лише вона, а й, наприклад, Гвінет Пелтроу. І це не черговий "детокс на три дні", а стиль життя — макробіотика.
Про це пише Mirror.
Що таке макробіотична дієта і чому її хвалять
Макробіотика — це не про голодування чи калорії. Це про гармонію з природою: сезонні овочі, прості цільні продукти, чиста вода, мінімум обробки. Така їжа допомагає очистити організм, зменшити запалення, підтримати серце та знизити рівень поганого холестерину.
У меню зазвичай:
- органічні овочі (броколі, гарбуз, капуста кейл, редька, морква);
- боби, сочевиця;
- супи з водоростей;
- бурий рис, овес;
- іноді риба або органічне м’ясо (але це необов’язково);
- горіхи.
Чим вона корисна
Вважається, що така система харчування:
- зменшує ризик серцевих захворювань;
- допомагає тримати нормальну вагу;
- підтримує рівень енергії;
- сприяє довголіттю.
Дехто навіть називає її "антираковою". Винахідник макробіотики — Джордж Осава — був переконаний, що завдяки цій дієті вилікувався від туберкульозу. Науково це не підтверджено, але дослідження дійсно показують, що люди на макробіотичній дієті мають менше жиру та нижчий холестерин, а значить і менше шансів на хвороби.
Проте слід враховувати деякі нюанси. Річ у тім, що якщо в меню занадто мало білка, заліза або кальцію, організм може почати "протестувати": зниження ваги, втома, проблеми з імунітетом. Ранні версії цієї дієти були аж надто жорсткі — лише крупа й вода. І це, зрозуміло, доводило людей до виснаження.
Тож, якщо хочете спробувати, то підходьте до всього з розумом. Збалансована макробіотика — це не виключення всього підряд, а продуманий підбір корисних, якісних продуктів.
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