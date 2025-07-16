Дієта Мадонни для довголіття й профілактики хвороб — у чому її секрет

Мадонна. Фото: кадр з відео

Ось у чому секрет молодості Мадонни: дієта, яка не тільки підтримує фігуру, а й допомагає знизити ризик серцевих хвороб та навіть раку. Її обирає не лише вона, а й, наприклад, Гвінет Пелтроу. І це не черговий "детокс на три дні", а стиль життя — макробіотика.

Про це пише Mirror.

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Макробіотика — це не про голодування чи калорії. Це про гармонію з природою: сезонні овочі, прості цільні продукти, чиста вода, мінімум обробки. Така їжа допомагає очистити організм, зменшити запалення, підтримати серце та знизити рівень поганого холестерину.

У меню зазвичай:

органічні овочі (броколі, гарбуз, капуста кейл, редька, морква);

боби, сочевиця;

супи з водоростей;

бурий рис, овес;

іноді риба або органічне м’ясо (але це необов’язково);

горіхи.

Чим вона корисна

Вважається, що така система харчування:

зменшує ризик серцевих захворювань;

допомагає тримати нормальну вагу;

підтримує рівень енергії;

сприяє довголіттю.

Дехто навіть називає її "антираковою". Винахідник макробіотики — Джордж Осава — був переконаний, що завдяки цій дієті вилікувався від туберкульозу. Науково це не підтверджено, але дослідження дійсно показують, що люди на макробіотичній дієті мають менше жиру та нижчий холестерин, а значить і менше шансів на хвороби.

Овочі. Фото: Freepik

Проте слід враховувати деякі нюанси. Річ у тім, що якщо в меню занадто мало білка, заліза або кальцію, організм може почати "протестувати": зниження ваги, втома, проблеми з імунітетом. Ранні версії цієї дієти були аж надто жорсткі — лише крупа й вода. І це, зрозуміло, доводило людей до виснаження.

Тож, якщо хочете спробувати, то підходьте до всього з розумом. Збалансована макробіотика — це не виключення всього підряд, а продуманий підбір корисних, якісних продуктів.

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