Диета Мадонны для долголетия и профилактики болезней — в чем ее секрет

Мадонна. Фото: кадр из видео

Вот в чем секрет молодости Мадонны: диета, которая не только поддерживает фигуру, но и помогает снизить риск сердечных болезней и даже рака. Ее выбирает не только она, но и, например, Гвинет Пэлтроу. И это не очередной "детокс на три дня", а стиль жизни — макробиотика.

Об этом пишет Mirror.

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Макробиотика — это не о голодании или калориях. Это о гармонии с природой: сезонные овощи, простые цельные продукты, чистая вода, минимум обработки. Такая еда помогает очистить организм, уменьшить воспаление, поддержать сердце и снизить уровень плохого холестерина.

В меню обычно:

органические овощи (брокколи, тыква, капуста кейл, редька, морковь);

бобы, чечевица;

супы из водорослей;

бурый рис, овес;

иногда рыба или органическое мясо (но это необязательно);

орехи.

Чем она полезна

Считается, что такая система питания:

уменьшает риск сердечных заболеваний;

помогает держать нормальный вес;

поддерживает уровень энергии;

способствует долголетию.

Некоторые даже называют ее "антираковой". Изобретатель макробиотики — Джордж Осава — был убежден, что благодаря этой диете вылечился от туберкулеза. Научно это не подтверждено, но исследования действительно показывают, что люди на макробиотической диете имеют меньше жира и ниже холестерин, а значит и меньше шансов на болезни.

Овощи. Фото: Freepik

Однако следует учитывать некоторые нюансы. Дело в том, что если в меню слишком мало белка, железа или кальция, организм может начать "протестовать": снижение веса, усталость, проблемы с иммунитетом. Ранние версии этой диеты были уж слишком жесткими — только крупа и вода. И это, разумеется, доводило людей до истощения.

Поэтому если хотите попробовать, то подходите ко всему с умом. Сбалансированная макробиотика — это не исключение всего подряд, а продуманный подбор полезных, качественных продуктов.

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