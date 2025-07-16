Диета Мадонны для долголетия и профилактики болезней — в чем ее секрет

Чем питается Мадонна, чтобы оставаться молодой и красивой
Вот в чем секрет молодости Мадонны: диета, которая не только поддерживает фигуру, но и помогает снизить риск сердечных болезней и даже рака. Ее выбирает не только она, но и, например, Гвинет Пэлтроу. И это не очередной "детокс на три дня", а стиль жизни — макробиотика.
Об этом пишет Mirror.
Что такое макробиотическая диета и почему ее хвалят
Макробиотика — это не о голодании или калориях. Это о гармонии с природой: сезонные овощи, простые цельные продукты, чистая вода, минимум обработки. Такая еда помогает очистить организм, уменьшить воспаление, поддержать сердце и снизить уровень плохого холестерина.
В меню обычно:
- органические овощи (брокколи, тыква, капуста кейл, редька, морковь);
- бобы, чечевица;
- супы из водорослей;
- бурый рис, овес;
- иногда рыба или органическое мясо (но это необязательно);
- орехи.
Чем она полезна
Считается, что такая система питания:
- уменьшает риск сердечных заболеваний;
- помогает держать нормальный вес;
- поддерживает уровень энергии;
- способствует долголетию.
Некоторые даже называют ее "антираковой". Изобретатель макробиотики — Джордж Осава — был убежден, что благодаря этой диете вылечился от туберкулеза. Научно это не подтверждено, но исследования действительно показывают, что люди на макробиотической диете имеют меньше жира и ниже холестерин, а значит и меньше шансов на болезни.
Однако следует учитывать некоторые нюансы. Дело в том, что если в меню слишком мало белка, железа или кальция, организм может начать "протестовать": снижение веса, усталость, проблемы с иммунитетом. Ранние версии этой диеты были уж слишком жесткими — только крупа и вода. И это, разумеется, доводило людей до истощения.
Поэтому если хотите попробовать, то подходите ко всему с умом. Сбалансированная макробиотика — это не исключение всего подряд, а продуманный подбор полезных, качественных продуктов.
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