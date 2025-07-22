Що їсть Дженніфер Еністон на сніданок щодня — все задля краси та здоровʼя

Дженніфер Еністон. Фото: кадр з відео

Виявляється, зірковий сніданок не обов’язково має бути складним чи дорогим. Улюблена ранкова страва відомої американської акторки Дженніфер Еністон — звичайна вівсянка, але з однією хитрістю. Один простий інгредієнт перетворює її на кремовий, поживний і надзвичайно ситний сніданок, якому позаздрили б навіть у ресторанах зі статусом Michelin.

Про це пише Parade.

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Все просто — це яєчний білок. Його додають наприкінці приготування каші: коли вівсянка вже майже готова, збитий білок обережно вводять у гарячу масу, постійно помішуючи. Головне, не дати яйцю згорнутися, і тоді ви отримаєте ідеальну кремову текстуру без грудочок.

Вівсянка. Фото: Freepik

А тепер трохи про користь такого сніданку для здоровʼя і зовнішнього вигляду. Річ в тім, що це справжній суперфуд у тарілці. Білок дає тривале відчуття ситості, допомагає утримувати рівень енергії протягом усього ранку та підтримує м’язи (особливо актуально для тих, хто займається спортом або просто хоче залишатися в тонусі). Вівсянка ж, у свою чергу, містить повільні вуглеводи, які не підвищують різко рівень цукру в крові, а ще клітковину, що сприяє гарному травленню та здоровій шкірі.

Це чудовий варіант для тих, хто хоче правильно снідати, але не має часу або бажання вигадувати щось складне. Просто і не потребує багато часу на приготуванням. До речі, за бажанням до такої каші можна додати трохи кориці, жменю ягід, ложечку меду чи шматочки банана — і щоразу отримувати новий смак.

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