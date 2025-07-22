Что ест Дженнифер Энистон на завтрак каждый день — все для красоты и здоровья

Дженнифер Энистон. Фото: кадр из видео

Оказывается, звездный завтрак не обязательно должен быть сложным или дорогим. Любимое утреннее блюдо известной американской актрисы Дженнифер Энистон — обычная овсянка, но с одной хитростью. Один простой ингредиент превращает ее в кремовый, питательный и чрезвычайно сытный завтрак, которому позавидовали бы даже в ресторанах со статусом Michelin.

Об этом пишет Parade.

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Все просто — это яичный белок. Его добавляют в конце приготовления каши: когда овсянка уже почти готова, взбитый белок осторожно вводят в горячую массу, постоянно помешивая. Главное, не дать яйцу свернуться, и тогда вы получите идеальную кремовую текстуру без комочков.

Овсянка. Фото: Freepik

А теперь немного о пользе такого завтрака для здоровья и внешнего вида. Дело в том, что это настоящий суперфуд в тарелке. Белок дает длительное ощущение сытости, помогает удерживать уровень энергии на протяжении всего утра и поддерживает мышцы (особенно актуально для тех, кто занимается спортом или просто хочет оставаться в тонусе). Овсянка же, в свою очередь, содержит медленные углеводы, которые не повышают резко уровень сахара в крови, а еще клетчатку, что способствует хорошему пищеварению и здоровой коже.

Это отличный вариант для тех, кто хочет правильно завтракать, но не имеет времени или желания придумывать что-то сложное. Просто и не требует много времени на приготовление. Кстати, по желанию к такой каше можно добавить немного корицы, горсть ягод, ложечку меда или кусочки банана — и каждый раз получать новый вкус.

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