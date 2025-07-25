Легкий завтрак Нади Дорофеевой — в чем секрет ее фигуры

Что ест Дорофеева по утрам, чтобы оставаться в форме
Известная украинская певица Надя Дорофеева не из тех, кто сидит на строгих диетах или пьет смузи вместо еды. Она выбирает простую, сбалансированную и действительно вкусную еду — ту, которая дает энергию и не оставляет чувство голода через час.
Об этом пишет "РБК-Украина".
Любимый завтрак Нади Дорофеевой
Надя часто начинает день с овсяной каши. Но это не та "быстрая" овсянка из пакетика. Она выбирает крупу долгого приготовления — именно такая сохраняет больше клетчатки и полезных веществ. Варит ее на воде или на растительном молоке — чаще всего это кокосовое или миндальное, потому что они имеют нежный вкус и легкую текстуру.
Когда каша готова, она добавляет в нее сезонные ягоды — малину, чернику, голубику, клубнику. Летом — свежие, зимой — замороженные. А еще кусочки банана или яблока. Благодаря фруктам завтрак становится сладким без сахара, и к тому же богатым на антиоксиданты, клетчатку, витамины C, A и группы B.
Иногда Надя добавляет еще ложку чиа или льняного семени для омега-3 и лучшего пищеварения. Или щепотку корицы для аромата и стабилизации уровня сахара в крови.
Другая утренняя опция — полноценная "английская" тарелка
Когда хочется чего-то более сытного, Надя собирает сбалансированную тарелку, которая напоминает идеальный завтрак из Pinterest. На ней жареный халуми (киприотский сыр, который держит форму при обжаривании), отварные или пашот-яйца, свежие листья шпината, ломтики авокадо, черри-помидоры и жареные грибы эринги.
Это не просто набор ингредиентов, а настоящий набор макроэлементов:
- белок из яиц и сыра;
- полезные жиры из авокадо;
- клетчатка и микронутриенты из шпината.
В подходе Нади нет ничего сложного: она не считает калории навязчиво, но хорошо чувствует баланс.
Ее завтраки пример того, как можно есть вкусно, не ограничивая себя до кусочка яблока или кофе "на ходу". Она выбирает продукты, которые не только сытные, но и работают на ее здоровье и вид: блестящие волосы, здоровая кожа, энергия на концерты — все начинается с правильного завтрака. И главное — Надя не превращает правильное питание в пытку. Она кайфует от еды, и, кажется, именно в этом ее главный секрет.
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