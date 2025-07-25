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Главная Мода Что ест Дорофеева по утрам, чтобы оставаться в форме

Что ест Дорофеева по утрам, чтобы оставаться в форме

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 08:40
Легкий завтрак Нади Дорофеевой — в чем секрет ее фигуры
Надя Дорофеева. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Известная украинская певица Надя Дорофеева не из тех, кто сидит на строгих диетах или пьет смузи вместо еды. Она выбирает простую, сбалансированную и действительно вкусную еду — ту, которая дает энергию и не оставляет чувство голода через час.

Об этом пишет "РБК-Украина".

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Любимый завтрак Нади Дорофеевой

Надя часто начинает день с овсяной каши. Но это не та "быстрая" овсянка из пакетика. Она выбирает крупу долгого приготовления — именно такая сохраняет больше клетчатки и полезных веществ. Варит ее на воде или на растительном молоке — чаще всего это кокосовое или миндальное, потому что они имеют нежный вкус и легкую текстуру.

Когда каша готова, она добавляет в нее сезонные ягоды — малину, чернику, голубику, клубнику. Летом — свежие, зимой — замороженные. А еще кусочки банана или яблока. Благодаря фруктам завтрак становится сладким без сахара, и к тому же богатым на антиоксиданты, клетчатку, витамины C, A и группы B.

Иногда Надя добавляет еще ложку чиа или льняного семени для омега-3 и лучшего пищеварения. Или щепотку корицы для аромата и стабилизации уровня сахара в крови.

Чим снідає відома українська співачка
Дорофеева ест овсянку. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Другая утренняя опция — полноценная "английская" тарелка

Когда хочется чего-то более сытного, Надя собирает сбалансированную тарелку, которая напоминает идеальный завтрак из Pinterest. На ней жареный халуми (киприотский сыр, который держит форму при обжаривании), отварные или пашот-яйца, свежие листья шпината, ломтики авокадо, черри-помидоры и жареные грибы эринги.

Это не просто набор ингредиентов, а настоящий набор макроэлементов:

  • белок из яиц и сыра;
  • полезные жиры из авокадо;
  • клетчатка и микронутриенты из шпината.

В подходе Нади нет ничего сложного: она не считает калории навязчиво, но хорошо чувствует баланс.

Збалансована тарілка на сніданок від Дорофєєвої
Сбалансированный завтрак звезды. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Ее завтраки пример того, как можно есть вкусно, не ограничивая себя до кусочка яблока или кофе "на ходу". Она выбирает продукты, которые не только сытные, но и работают на ее здоровье и вид: блестящие волосы, здоровая кожа, энергия на концерты — все начинается с правильного завтрака. И главное — Надя не превращает правильное питание в пытку. Она кайфует от еды, и, кажется, именно в этом ее главный секрет.

Ранее мы писали о том, какой любимый завтрак у известной актрисы Дженнифер Энистон.

Также мы сообщали, какие продукты предпочитает Коко Шанель на завтрак.

Надя Дорофеева еда мода знаменитости фигура стиль
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
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