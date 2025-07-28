Стильный концертный образ от Дорофеевой — сколько стоит один топ

Надя Дорофеева показала трендовый образ в Instagram
Украинская звезда Надя Дорофеева снова заставила говорить о себе и не только благодаря музыке. На этот раз она поразила стильным образом, который соединил простоту, креатив и главное трендовость.
Новый стильный лук звезда продемонстрировала в своем Instagram.
Дорофеева показала модный образ
Для своего нового выступления певица выбрала полупрозрачный топ FLARED SLEEVES MESH, украшенный блестящими квадратными пайетками.
Такая вещь не просто эффектно выглядит — она буквально ловит свет. Кстати, сейчас его можно поймать со скидкой: вместо 620 долларов — 496.
Надя дополнила образ серыми джинсами с легким "мушкованием" и туфлями на каблуках. Но настоящей фишкой стали украшения на штанах — именно они вызвали волну обсуждений в комментариях. В кадре она игриво позирует перед камерой, демонстрируя тот самый декор на штанинах.
Отметим, что повторить этот модный прием может каждая. Стилисты утверждают, что все, что нужно — немного фантазии и простые аксессуары. В ход идут броши, заколки с жемчужинами, ленты, браслеты, цепочки. Например, можно заколоть край штанины массивной булавкой и получится что-то новое, свежее и совсем не банальное. Или обернуть щиколотку лентой — это удачно смотрится с туфлями, лоферами или даже грубыми ботильонами.
У Нади вариант с коротким массивным элементом, похожим на ремень, который крепится к джинсам. Тоже выглядит круто, нестандартно и напоминает нам о том, что мода — это не только о вещах, а об игре с ними. И эта игра явно в пользу Дорофеевой.
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