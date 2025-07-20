Найстильніші образи Дорофєєвої — ідеальні луки на літо

Співачка Надя Дорофєєва. Фото з Instagram

Надя Дорофєєва стала справжнім еталоном краси та стилю. Її образи іноді заворожують сміливістю, а інколи вражають простотою. В будь-якому випадку луки знаменитості не залишають байдужим нікого. Цього літа співачка вразила прихильників стильними образами, які повторять лише найсміливіші.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Літні образи Дорофєєвої

Простий, але неймовірно привабливий. Цей образ Наді Дорофєєвої підкорив модниць. Базова біла футболка з яскравим надписом на грудях ідеально поєдналася з бермудами. На верх співачка вирішила додати вільну картату сорочку і не прогадала. Всі знають, що краса у простості, і цей лук яскраво це підтверджує.

Образ Дорофєєвої з бермудами, футболкою та сорочкою. Фото з Instagram

Цей образ Дорофєєвої по-справжньому літній. Зірка обрала трендові в цьому сезоні в'єтнамки, ніжну нюдову сукню та доповнила все сірою кепкою. Аксесуари довершили ідеальний літній лук.

Дорофєєва в сукні. Фото з Instagram

Третій образ Дорофєєвої просто заворожує ніжністю. Базова майка у поєднанні з білими спортивними штанами має простий, але стильний вигляд. На щодень — те, що треба. Доповнює все ніжний блакитно-жовтий кардиган та сумка від Diesel.

Ніжний образ Дорофєєвої. Фото з Instagram

Ці образи Дорофєєвої підійдуть як для жарких, так й для прохолодніших літніх днів. Це стильна база на літо, яку варто спробувати повторити.

Нагадаємо, раніше ми писали про образ Дорофєєвої, який поєднав у собі одразу три тренди.

Також ми розповідали про спідницю, яку зробила трендовою Надя Дорофєєва.