Найстильніші образи Дорофєєвої — ідеальні луки на літо

Сміливі образи Дорофєєвої — що цього літа носить співачка
Надя Дорофєєва стала справжнім еталоном краси та стилю. Її образи іноді заворожують сміливістю, а інколи вражають простотою. В будь-якому випадку луки знаменитості не залишають байдужим нікого. Цього літа співачка вразила прихильників стильними образами, які повторять лише найсміливіші.
Новини.LIVE розповідають про це детальніше.
Літні образи Дорофєєвої
Простий, але неймовірно привабливий. Цей образ Наді Дорофєєвої підкорив модниць. Базова біла футболка з яскравим надписом на грудях ідеально поєдналася з бермудами. На верх співачка вирішила додати вільну картату сорочку і не прогадала. Всі знають, що краса у простості, і цей лук яскраво це підтверджує.
Цей образ Дорофєєвої по-справжньому літній. Зірка обрала трендові в цьому сезоні в'єтнамки, ніжну нюдову сукню та доповнила все сірою кепкою. Аксесуари довершили ідеальний літній лук.
Третій образ Дорофєєвої просто заворожує ніжністю. Базова майка у поєднанні з білими спортивними штанами має простий, але стильний вигляд. На щодень — те, що треба. Доповнює все ніжний блакитно-жовтий кардиган та сумка від Diesel.
Ці образи Дорофєєвої підійдуть як для жарких, так й для прохолодніших літніх днів. Це стильна база на літо, яку варто спробувати повторити.
Нагадаємо, раніше ми писали про образ Дорофєєвої, який поєднав у собі одразу три тренди.
Також ми розповідали про спідницю, яку зробила трендовою Надя Дорофєєва.
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