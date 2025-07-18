Майка, яка в тренді й підходить до всього — з чим носити

Дівчина в топі. Фото: Freepik

Іноді ми купуємо базові речі й не носимо їх. Вони лежать у шафі, бо здаються "занадто простими". Але насправді саме вони рятують, коли треба швидко зібратись і при цьому мати стильний вигляд.

Новини.LIVE розповість більше про цю базову річ.

Реклама

Читайте також:

Біла майка — це саме така базова річ. На перший погляд, звичайна річ. Але якщо правильно її обіграти, то вона стане тим самим ключем до образів на будь-який випадок.

Образи, які легко зібрати навколо білої майки

Біла майка та класичні штани



Цей варіант підійде і для офісу, і для зустрічі. Додайте сережки-кільця чи сумку чіткої форми, щоб отримати лук у стилі "бізнес-літо".

Стильний образ. Фото з Instagram

Біла майка та лляні шорти



Ідеальний варіант на спекотний день. Комфорт, легкість і мінімалізм, який має продуманий вигляд. Можна додати хустку на голову або солом’яний капелюх.

Біла майка та лляні шорти. Фото з Instagram

Біла майка та джинси з високою посадкою



Класика на кожен день. Підверніть низ штанів, додайте рюкзак або сумку через плече — отримаєте стильний міський образ без зайвих зусиль.

Біла майка з джинсами. Фото з Instagram

Біла майка та шовкова або сатинова спідниця

Контраст текстур завжди працює. М’який блиск тканини та простота бавовни — жіночно, легко, модно. Ідеально для вечора або побачення.

Майка та спідниця. Фото з Instagram

Біла майка та сорочка або жакет зверху



Це вже трохи складніший образ, але суперактуальний. За потреби можна знімати жакет — це знову ж таки та сама базова зручність.

Біла майка та сорочка. Фото з Instagram

Такий образ підійде на будь-яку погоду, і головне — в ньому ви завжди будете мати стильний вигляд.

Раніше ми писали про те, які цікаві образи модниці вигадали з жакетом на це літо.

Також ми повідомляли, які стильні образи цього літа продемонструвала фанатам Ганна Кошмал.