Майка, яка в тренді й підходить до всього — з чим носити

Актуальна майка літа — як зробити її базою гардероба
Іноді ми купуємо базові речі й не носимо їх. Вони лежать у шафі, бо здаються "занадто простими". Але насправді саме вони рятують, коли треба швидко зібратись і при цьому мати стильний вигляд.
Новини.LIVE розповість більше про цю базову річ.
Біла майка — це саме така базова річ. На перший погляд, звичайна річ. Але якщо правильно її обіграти, то вона стане тим самим ключем до образів на будь-який випадок.
Образи, які легко зібрати навколо білої майки
Біла майка та класичні штани
Цей варіант підійде і для офісу, і для зустрічі. Додайте сережки-кільця чи сумку чіткої форми, щоб отримати лук у стилі "бізнес-літо".
Біла майка та лляні шорти
Ідеальний варіант на спекотний день. Комфорт, легкість і мінімалізм, який має продуманий вигляд. Можна додати хустку на голову або солом’яний капелюх.
Біла майка та джинси з високою посадкою
Класика на кожен день. Підверніть низ штанів, додайте рюкзак або сумку через плече — отримаєте стильний міський образ без зайвих зусиль.
Біла майка та шовкова або сатинова спідниця
Контраст текстур завжди працює. М’який блиск тканини та простота бавовни — жіночно, легко, модно. Ідеально для вечора або побачення.
Біла майка та сорочка або жакет зверху
Це вже трохи складніший образ, але суперактуальний. За потреби можна знімати жакет — це знову ж таки та сама базова зручність.
Такий образ підійде на будь-яку погоду, і головне — в ньому ви завжди будете мати стильний вигляд.
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