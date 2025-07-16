Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Літні образи з жакетом — що новенького придумали модниці

Літні образи з жакетом — що новенького придумали модниці

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 08:40
З чим носять жакет цього літа — незвичні ідеї для образів
Дівчина в жакеті. Фото: Freepik

Є речі, які ніколи не зникають із гардероба — просто час від часу змінюють своє "звучання". Саме так сталося з жакетом. Ще не так давно він асоціювався з офісом і діловим стилем, а сьогодні це вже справжній мастхев на кожен день. Цього літа він несподівано подружився із шортами. І ця пара має не просто стильний, а дуже міський і сучасний вигляд. Якщо не знаєте, як одягнутися в спеку, але прагнете мати зібраний вигляд, — цей дует для вас.

У Vogue розповіли, як поєднати жакет і шорти в одному образі.

Реклама
Читайте також:

Трендові образи з жакетами на це літо

Мікрошорти та жакет у тон

Це той випадок, коли "міні" не означає "вульгарно". Комплект у єдиному кольорі має стильний й навіть стриманий вигляд, попри довжину шортів. Плюс — не треба думати, що з чим поєднувати. Просто додайте босоніжки або сандалі, щоб образ вийшов повноцінним.

Монохромний образ цього сезону в тренді
Образ в одному кольорі. Фото: Vogue

Бохо-шорти та замшевий жакет

Трохи етніки, і ваш образ уже не як у всіх. Вишиті шорти, замшевий жакет і тонкий пояс із китицями створюють атмосферу легкого ретро. До такого лука пасуватимуть окуляри в стилі 70-х і плетена сумка.

Замшеві речі продовжують підкорювати тренди
Замшевий жакет. Фото: Vogue

Шорти зі складками та приталений жакет

Цей варіант нагадує сучасну "форму" для стильних дівчат. Вільні шорти зі стрілками плюс жакет, що підкреслює талію — дуже елегантно, але не нудно.

Шорти та жакет - ідеальна комбінація на літо
Шорти зі складками та жакет. Фото: Vogue

Ідеальна пара — лофери зі шкарпетками, бо зручно і модно водночас.

Раніше ми писали про те, які речі можна вигідно купити зараз по знижці.

Також ми повідомляли, які топи модниці носять протягом усього літа.

мода тренди речі стиль 2025 рік
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації