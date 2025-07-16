З чим носять жакет цього літа — незвичні ідеї для образів

Дівчина в жакеті. Фото: Freepik

Є речі, які ніколи не зникають із гардероба — просто час від часу змінюють своє "звучання". Саме так сталося з жакетом. Ще не так давно він асоціювався з офісом і діловим стилем, а сьогодні це вже справжній мастхев на кожен день. Цього літа він несподівано подружився із шортами. І ця пара має не просто стильний, а дуже міський і сучасний вигляд. Якщо не знаєте, як одягнутися в спеку, але прагнете мати зібраний вигляд, — цей дует для вас.

У Vogue розповіли, як поєднати жакет і шорти в одному образі.

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Мікрошорти та жакет у тон



Це той випадок, коли "міні" не означає "вульгарно". Комплект у єдиному кольорі має стильний й навіть стриманий вигляд, попри довжину шортів. Плюс — не треба думати, що з чим поєднувати. Просто додайте босоніжки або сандалі, щоб образ вийшов повноцінним.

Образ в одному кольорі. Фото: Vogue

Бохо-шорти та замшевий жакет



Трохи етніки, і ваш образ уже не як у всіх. Вишиті шорти, замшевий жакет і тонкий пояс із китицями створюють атмосферу легкого ретро. До такого лука пасуватимуть окуляри в стилі 70-х і плетена сумка.

Замшевий жакет. Фото: Vogue

Шорти зі складками та приталений жакет



Цей варіант нагадує сучасну "форму" для стильних дівчат. Вільні шорти зі стрілками плюс жакет, що підкреслює талію — дуже елегантно, але не нудно.

Шорти зі складками та жакет. Фото: Vogue

Ідеальна пара — лофери зі шкарпетками, бо зручно і модно водночас.

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