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Головна Мода Речі, що залишаться з вами надовго — купуйте зараз по знижці

Речі, що залишаться з вами надовго — купуйте зараз по знижці

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 18:29
Речі, які не вийдуть з моди — їх можна зараз вигідно купити зі знижками
Стильна дівчина. Фото: Freepik

Знижки — це не лише про ціну. Це шанс зібрати гардероб, який працює довше, ніж один сезон. Усе, що справді класне, не старіє за три місяці. Адже є універсальні речі, які можна стилізувати в образі як захочете.

Новини.LIVE відібрали п’ять речей, які не втратять актуальності й наступного літа — і, скоріш за все, ще довше.

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Базові речі, що завжди актуальні

Лляна сукня максі

Проста, вільна, однотонна — така, що дихає разом із вами. Удень можна носити із шльопанцями, а увечері з сережками й босоніжками. Вона як чистий аркуш: кожен раз може мати свіжіший вигляд, залежно від настрою.

Лляна сукня без прикрас має свіжий вигляд
Лляна сукня. Фото з Instagram

Базова майка в рубчик

Біла, сіра чи кольору хакі — те, що завжди доречно. Вона вписується в будь-який образ: із джинсами, лляними штанами чи під жакет. Універсальний солдат у гардеробі, який не підводить.

Майка в рубчик користується попитом вже не перший місяць
Базова майка в рубчик. Фото з Instagram

Балетки без декору

Такі прості, що хочеться носити їх щодня. М’які, лаконічні, вони легко поєднуються і з шортами, і з напівпрозорими сукнями. У них комфортно пройти пів міста і будете доречний мати вигляд будь-де.

Прості і лаконічні балетки завжди будуть мати попит
Балетки. Фото з Instagram

Плетена сумка

Не лише для пляжу. Вона створює настрій навіть у місті, адже додає образу текстури й відчуття неспішної відпустки. Ідеальний варіант, щоб носити все важливе і навіть трохи зайвого.

Плетена в сумці буде в тренді не один рік
Плетена сумка. Фото з Instagram

Сонцезахисні окуляри з графічною оправою

Одна пара, яка "вмикає" образ. Вони не потребують пояснень, просто працюють: роблять навіть найпростішу комбінацію з майки й джинсів стильною. А ще додають загадковості.

Сонцезахисні окуляри впишуться в будь-який образ
Сонцезахисні окуляри. Фото з Instagram

Можна придбати зараз декілька пар по знижці й потім доповнювати ними різні образи.

Раніше ми писали про те, які топи варто носити у 2025 році.

Також ми повідомляли, з якими літніми речами комбінує свої образи цього сезону Даша Квіткова.

мода одяг тренди речі стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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