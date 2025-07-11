Речі, які не вийдуть з моди — їх можна зараз вигідно купити зі знижками

Стильна дівчина. Фото: Freepik

Знижки — це не лише про ціну. Це шанс зібрати гардероб, який працює довше, ніж один сезон. Усе, що справді класне, не старіє за три місяці. Адже є універсальні речі, які можна стилізувати в образі як захочете.

Новини.LIVE відібрали п’ять речей, які не втратять актуальності й наступного літа — і, скоріш за все, ще довше.

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Лляна сукня максі



Проста, вільна, однотонна — така, що дихає разом із вами. Удень можна носити із шльопанцями, а увечері з сережками й босоніжками. Вона як чистий аркуш: кожен раз може мати свіжіший вигляд, залежно від настрою.

Лляна сукня. Фото з Instagram

Базова майка в рубчик



Біла, сіра чи кольору хакі — те, що завжди доречно. Вона вписується в будь-який образ: із джинсами, лляними штанами чи під жакет. Універсальний солдат у гардеробі, який не підводить.

Базова майка в рубчик. Фото з Instagram

Балетки без декору



Такі прості, що хочеться носити їх щодня. М’які, лаконічні, вони легко поєднуються і з шортами, і з напівпрозорими сукнями. У них комфортно пройти пів міста і будете доречний мати вигляд будь-де.

Балетки. Фото з Instagram

Плетена сумка



Не лише для пляжу. Вона створює настрій навіть у місті, адже додає образу текстури й відчуття неспішної відпустки. Ідеальний варіант, щоб носити все важливе і навіть трохи зайвого.

Плетена сумка. Фото з Instagram

Сонцезахисні окуляри з графічною оправою



Одна пара, яка "вмикає" образ. Вони не потребують пояснень, просто працюють: роблять навіть найпростішу комбінацію з майки й джинсів стильною. А ще додають загадковості.

Сонцезахисні окуляри. Фото з Instagram

Можна придбати зараз декілька пар по знижці й потім доповнювати ними різні образи.

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