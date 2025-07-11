Вещи, что не выйдут из моды — их можно сейчас выгодно купить со скидками

Стильная девушка. Фото: Freepik

Скидки — это не только о цене. Это шанс собрать гардероб, который работает дольше, чем один сезон. Все, что действительно классное, не стареет за три месяца. Ведь есть универсальные вещи, которые можно стилизовать в образе как захотите.

Новини.LIVE отобрали пять вещей, которые не потеряют актуальности и следующим летом — и, скорее всего, еще дольше.

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Льняное платье макси



Простое, свободное, однотонное — такое, что дышит вместе с вами. Днем можно носить со шлепанцами, а вечером с серьгами и босоножками. Оно как чистый лист: каждый раз может выглядеть свежее, в зависимости от настроения.

Льняное платье. Фото из Instagram

Базовая майка в рубчик



Белая, серая или цвета хаки — то, что всегда уместно. Она вписывается в любой образ: с джинсами, льняными брюками или под жакет. Универсальный солдат в гардеробе, который не подводит.

Базовая майка в рубчик. Фото из Instagram

Балетки без декора



Такие простые, что хочется носить их каждый день. Мягкие, лаконичные, они легко сочетаются и с шортами, и с полупрозрачными платьями. В них комфортно пройти полгорода и будете уместно выглядеть где угодно.

Балетки. Фото из Instagram

Плетеная сумка



Не только для пляжа. Она создает настроение даже в городе, ведь добавляет образу текстуры и ощущение неспешного отпуска. Идеальный вариант, чтобы носить все важное и даже немного лишнего.

Плетеная сумка. Фото из Instagram

Солнцезащитные очки с графической оправой



Одна пара, которая "включает" образ. Они не нуждаются в объяснениях, просто работают: делают даже самую простую комбинацию из майки и джинсов стильной. А еще добавляют загадочности.

Солнцезащитные очки. Фото из Instagram

Можно приобрести сейчас несколько пар по скидке и потом дополнять ими разные образы.

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