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Главная Мода Летние образы с жакетом — что новенького придумали модницы

Летние образы с жакетом — что новенького придумали модницы

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 08:40
С чем носят жакет этим летом — необычные идеи для образов
Девушка в жакете. Фото: Freepik

Есть вещи, которые никогда не исчезают из гардероба — просто время от времени меняют свое "звучание". Именно так произошло с жакетом. Еще не так давно он ассоциировался с офисом и деловым стилем, а сегодня — это уже настоящий мастхэв на каждый день. Этим летом он неожиданно подружился с шортами. И эта пара выглядит не просто стильно, а очень современно. Если не знаете, как одеться в жару, но хотите выглядеть собранно — этот дуэт для вас.

В Vogue рассказали, как совместить жакет и шорты в одном образе.

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Микрошорты и жакет в тон

Это тот случай, когда "мини" не означает "вульгарно". Комплект в едином цвете выглядит стильно и даже сдержанно, несмотря на длину шорт. Плюс — не надо думать, что с чем сочетать. Просто добавьте босоножки или сандалии, чтобы образ получился полноценным.

Монохромний образ цього сезону в тренді
Образ в одном цвете. Фото: Vogue

Бохо-шорты и замшевый жакет

Немного этники, и ваш образ уже не как у всех. Вышитые шорты, замшевый жакет и тонкий пояс с кисточками создают атмосферу легкого ретро. К такому луку подойдут очки в стиле 70-х и плетеная сумка.

Замшеві речі продовжують підкорювати тренди
Замшевый жакет. Фото: Vogue

Шорты со складками и приталенный жакет

Этот вариант напоминает современную "форму" для стильных девушек. Свободные шорты со стрелками плюс жакет, подчеркивающий талию — очень элегантно, но не скучно.

Шорти та жакет - ідеальна комбінація на літо
Шорты со складками и жакет. Фото: Vogue

Идеальная пара — лоферы с носками, потому что удобно и модно одновременно.

Ранее мы писали о том, какие вещи можно выгодно купить сейчас по скидке.

Также мы сообщали, какие топы модницы носят в течение всего лета.

мода тренды вещи стиль 2025 год
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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