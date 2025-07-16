С чем носят жакет этим летом — необычные идеи для образов

Летние образы с жакетом — что новенького придумали модницы
Есть вещи, которые никогда не исчезают из гардероба — просто время от времени меняют свое "звучание". Именно так произошло с жакетом. Еще не так давно он ассоциировался с офисом и деловым стилем, а сегодня — это уже настоящий мастхэв на каждый день. Этим летом он неожиданно подружился с шортами. И эта пара выглядит не просто стильно, а очень современно. Если не знаете, как одеться в жару, но хотите выглядеть собранно — этот дуэт для вас.
В Vogue рассказали, как совместить жакет и шорты в одном образе.
Трендовые образы с жакетами на это лето
Микрошорты и жакет в тон
Это тот случай, когда "мини" не означает "вульгарно". Комплект в едином цвете выглядит стильно и даже сдержанно, несмотря на длину шорт. Плюс — не надо думать, что с чем сочетать. Просто добавьте босоножки или сандалии, чтобы образ получился полноценным.
Бохо-шорты и замшевый жакет
Немного этники, и ваш образ уже не как у всех. Вышитые шорты, замшевый жакет и тонкий пояс с кисточками создают атмосферу легкого ретро. К такому луку подойдут очки в стиле 70-х и плетеная сумка.
Шорты со складками и приталенный жакет
Этот вариант напоминает современную "форму" для стильных девушек. Свободные шорты со стрелками плюс жакет, подчеркивающий талию — очень элегантно, но не скучно.
Идеальная пара — лоферы с носками, потому что удобно и модно одновременно.
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