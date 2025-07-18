Майка, которая в тренде и подходит ко всему — с чем носить

Актуальная майка лета — как сделать ее базой гардероба
Иногда мы покупаем базовые вещи и не носим их. Они лежат в шкафу, потому что кажутся "слишком простыми". Но на самом деле именно они спасают, когда надо быстро собраться и при этом выглядеть стильно.
Новини.LIVE расскажет больше об этой базовой вещи.
Белая майка — это именно такая базовая вещь. На первый взгляд, обычная вещь. Но если правильно ее обыграть, она станет тем самым ключом к образам на любой случай.
Образы, которые легко собрать вокруг белой майки
Белая майка и классические брюки
Этот вариант подойдет и для офиса, и для встречи. Добавьте серьги-кольца или сумку четкой формы, чтобы получить лук в стиле "бизнес-лето".
Белая майка и льняные шорты
Идеальный вариант на жаркий день. Комфорт, легкость и минимализм, который имеет продуманный вид. Можно добавить платок на голову или соломенную шляпу.
Белая майка и джинсы с высокой посадкой
Классика на каждый день. Подверните низ брюк, добавьте рюкзак или сумку через плечо — получите стильный городской образ без лишних усилий.
Белая майка и шелковая или сатиновая юбка
Контраст текстур всегда работает. Мягкий блеск ткани и простота хлопка — женственно, легко, модно. Идеально для вечера или свидания.
Белая майка и рубашка или жакет сверху
Это уже немного более сложный образ, но суперактуальный. При необходимости можно снимать жакет — это опять же то самое базовое удобство.
Такой образ подойдет на любую погоду, и главное — в нем вы всегда будете выглядеть стильно.
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