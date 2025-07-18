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Главная Мода Актуальная майка лета — как сделать ее базой гардероба

Актуальная майка лета — как сделать ее базой гардероба

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 10:40
Майка, которая в тренде и подходит ко всему — с чем носить
Девушка в топе. Фото: Freepik

Иногда мы покупаем базовые вещи и не носим их. Они лежат в шкафу, потому что кажутся "слишком простыми". Но на самом деле именно они спасают, когда надо быстро собраться и при этом выглядеть стильно.

Новини.LIVE расскажет больше об этой базовой вещи.

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Белая майка — это именно такая базовая вещь. На первый взгляд, обычная вещь. Но если правильно ее обыграть, она станет тем самым ключом к образам на любой случай.

Образы, которые легко собрать вокруг белой майки

Белая майка и классические брюки

Этот вариант подойдет и для офиса, и для встречи. Добавьте серьги-кольца или сумку четкой формы, чтобы получить лук в стиле "бизнес-лето".

Біла майка з класичними штанами в тренді
Стильный образ. Фото из Instagram

Белая майка и льняные шорты

Идеальный вариант на жаркий день. Комфорт, легкость и минимализм, который имеет продуманный вид. Можно добавить платок на голову или соломенную шляпу.

Ідеальний образ на спекотний день
Белая майка и льняные шорты. Фото из Instagram

Белая майка и джинсы с высокой посадкой

Классика на каждый день. Подверните низ брюк, добавьте рюкзак или сумку через плечо — получите стильный городской образ без лишних усилий.

Джинси носять і влітку
Белая майка с джинсами. Фото из Instagram

Белая майка и шелковая или сатиновая юбка

Контраст текстур всегда работает. Мягкий блеск ткани и простота хлопка — женственно, легко, модно. Идеально для вечера или свидания.

Влітку без спідниці теж ніяк
Майка и юбка. Фото из Instagram

Белая майка и рубашка или жакет сверху

Это уже немного более сложный образ, но суперактуальный. При необходимости можно снимать жакет — это опять же то самое базовое удобство.

Легкий і дуже актуальний образ на літо
Белая майка и рубашка. Фото из Instagram

Такой образ подойдет на любую погоду, и главное — в нем вы всегда будете выглядеть стильно.

Ранее мы писали о том, какие интересные образы модницы придумали с жакетом на это лето.

Также мы сообщали, какие стильные образы этим летом продемонстрировала фанатам Анна Кошмал.

мода тренды вещи белая майка стиль
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
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