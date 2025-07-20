Самые стильные образы Дорофеевой — идеальные луки на лето

Певица Надя Дорофеева. Фото из Instagram

Надя Дорофеева стала настоящим эталоном красоты и стиля. Ее образы иногда завораживают смелостью, а иногда поражают простотой. В любом случае луки знаменитости не оставляют равнодушным никого. Этим летом певица поразила поклонников стильными образами, которые повторят только самые смелые.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Летние образы Дорофеевой

Простой, но невероятно привлекательный. Этот образ Нади Дорофеевой покорил модниц. Базовая белая футболка с яркой надписью на груди идеально сочеталась с бермудами. На верх певица решила добавить свободную клетчатую рубашку и не прогадала. Все знают, что красота в простоте и этот лук ярко это подтверждает.

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Образ Дорофеевой с бермудами, футболкой и рубашкой. Фото из Instagram

Этот образ Дорофеевой — по-настоящему летний. Звезда выбрала трендовые в этом сезоне вьетнамки, нежное нюдовое платье и дополнила все серой кепкой. Аксессуары завершили идеальный летний лук.

Дорофеева в платье. Фото из Instagram

Третий образ Дорофеевой просто завораживает нежностью. Базовая майка в сочетании с белыми спортивными штанами выглядит просто, но стильно. На каждый день — то, что надо. Дополняет все нежный голубовато-желтый кардиган и сумка от Diesel.

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Нежный образ Дорофеевой. Фото из Instagram

Эти образы Дорофеевой подойдут как для жарких, так и для более прохладных летних дней. Это стильная база на лето, которую стоит попробовать повторить.

Напомним, ранее мы писали об образе Дорофеевой, который соединил в себе сразу три тренда.

Также мы рассказывали о юбке, которую сделала трендовой Надя Дорофеева.