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Главная Мода Смелые образы Дорофеевой — что этим летом носит певица

Смелые образы Дорофеевой — что этим летом носит певица

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2025 09:19
Самые стильные образы Дорофеевой — идеальные луки на лето
Певица Надя Дорофеева. Фото из Instagram

Надя Дорофеева стала настоящим эталоном красоты и стиля. Ее образы иногда завораживают смелостью, а иногда поражают простотой. В любом случае луки знаменитости не оставляют равнодушным никого. Этим летом певица поразила поклонников стильными образами, которые повторят только самые смелые.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Летние образы Дорофеевой

Простой, но невероятно привлекательный. Этот образ Нади Дорофеевой покорил модниц. Базовая белая футболка с яркой надписью на груди идеально сочеталась с бермудами. На верх певица решила добавить свободную клетчатую рубашку и не прогадала. Все знают, что красота в простоте и этот лук ярко это подтверждает.

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Літні образи Дорофєєвої
Образ Дорофеевой с бермудами, футболкой и рубашкой. Фото из Instagram

Этот образ Дорофеевой — по-настоящему летний. Звезда выбрала трендовые в этом сезоне вьетнамки, нежное нюдовое платье и дополнила все серой кепкой. Аксессуары завершили идеальный летний лук.

Літні образи Дорофєєвої
Дорофеева в платье. Фото из Instagram

Третий образ Дорофеевой просто завораживает нежностью. Базовая майка в сочетании с белыми спортивными штанами выглядит просто, но стильно. На каждый день — то, что надо. Дополняет все нежный голубовато-желтый кардиган и сумка от Diesel.

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Літні образи Дорофєєвої
Нежный образ Дорофеевой. Фото из Instagram

Эти образы Дорофеевой подойдут как для жарких, так и для более прохладных летних дней. Это стильная база на лето, которую стоит попробовать повторить.

Напомним, ранее мы писали об образе Дорофеевой, который соединил в себе сразу три тренда.

Также мы рассказывали о юбке, которую сделала трендовой Надя Дорофеева.

Надя Дорофеева мода одежда тренды оскорбления
Ирина Савчук - Редактор
Автор:
Ирина Савчук
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