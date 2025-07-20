Самые стильные образы Дорофеевой — идеальные луки на лето

Смелые образы Дорофеевой — что этим летом носит певица
Надя Дорофеева стала настоящим эталоном красоты и стиля. Ее образы иногда завораживают смелостью, а иногда поражают простотой. В любом случае луки знаменитости не оставляют равнодушным никого. Этим летом певица поразила поклонников стильными образами, которые повторят только самые смелые.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Летние образы Дорофеевой
Простой, но невероятно привлекательный. Этот образ Нади Дорофеевой покорил модниц. Базовая белая футболка с яркой надписью на груди идеально сочеталась с бермудами. На верх певица решила добавить свободную клетчатую рубашку и не прогадала. Все знают, что красота в простоте и этот лук ярко это подтверждает.
Этот образ Дорофеевой — по-настоящему летний. Звезда выбрала трендовые в этом сезоне вьетнамки, нежное нюдовое платье и дополнила все серой кепкой. Аксессуары завершили идеальный летний лук.
Третий образ Дорофеевой просто завораживает нежностью. Базовая майка в сочетании с белыми спортивными штанами выглядит просто, но стильно. На каждый день — то, что надо. Дополняет все нежный голубовато-желтый кардиган и сумка от Diesel.
Эти образы Дорофеевой подойдут как для жарких, так и для более прохладных летних дней. Это стильная база на лето, которую стоит попробовать повторить.
Напомним, ранее мы писали об образе Дорофеевой, который соединил в себе сразу три тренда.
Также мы рассказывали о юбке, которую сделала трендовой Надя Дорофеева.
Читайте Новини.LIVE!