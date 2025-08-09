Лучшие сериалы, вышедшие в 2000-х — не теряют популярность годами

Кадр из фильма "Отбросы". Фото: кадр из видео

В 2000-х мир увидел несколько сериалов, ставших культовыми. Они полюбились многим зрителям по всему миру, ведь захватывают с первых минут и держат в напряжении до последнего.

Лучшие сериалы 2000-х

"Доктор Хаус"

История этого гениального и циничного врача действительно стала культовой. Пожалуй, нет человека, который бы не знал кто такой Грегори Хаус. Каждая серия — отдельная история с интересной загадкой. Этот сериал стал самой популярной медицинской драмой и получил ряд наград.

"Декстер"

Еще одна знаковая лента, которая полюбилась многим. В ней говорится о работе судмедэксперта Декстера Моргана из Майами, который на самом деле является серийным убийцей. Однако выбирает жертв он не случайно и иногда становится единственным вариантом наказания для преступников.

"Теория большого взрыва"

Этот сериал — история о четырех гениальных, но неуклюжих, в плане отношений с женщинами, ученых. Их жизнь меняется из-за новой привлекательной соседки. Эта лента запомнилась всем легким юмором и романтическими приключениями героев.

"Во все тяжкие"

Это история об учителе химии Уолтере Уайта, который решает стать на тропу криминала. После того, как мужчина узнает о неизлечимой болезни, он начинает изготавливать запрещенные средства, чтобы обеспечить свою семью.

"Отбросы"

После удара молнии пятеро нарушителей закона получают сверхспособности. Это кардинально меняет их жизнь, ведь суперсила каждого построена на их комплексах. Этот сериал — идеальное сочетание элементов драмы, фантастики и черного юмора.

Это не просто сериалы, а настоящие хиты 2000-х. Они остаются актуальными и сегодня из-за интересного сюжета и непревзойденной игры актеров.

