Какие психологические мини-сериалы от Netflix посмотреть — лучшие ленты с острым сюжетом

Мини-сериалы — идеальный вариант для тех, кто любит истории с деталями, которые можно буквально проглотить за один вечер. Netflix порадовал зрителей не одной интересной лентой. Заслуженно любимцами миллионов стали три психологических сериала, которые держат в напряжении, приятно поражают сюжетом и захватывают с первых минут.

Лучшие мини-сериалы от Netflix

"В ее глазах" (2021)

Луиза знакомится в баре с привлекательным незнакомцем, который оказывается ее новым боссом-психиатром. Между мужчиной и женщиной закручивается роман, несмотря на то, что Дэвид уже имеет отношения. Случайно Луиза знакомится с женой любовника и начинает дружить с ней. Однако это лишь запутывает ситуацию. Оказывается, что странная избранница босса скрывает тайны, вызывающие мороз по коже. Неожиданные повороты сюжета вас точно поразят и будут держать в напряжении до последнего кадра.

"Она же Грейс" (2017)

Грейс Маркс — простая горничная, жизнь которой перечеркнуло ужасное преступление. Работодателя девушки убили и Грейс стала главной подозреваемой. Суд признал горничную виновной из-за многочисленных доказательств. При этом сама девушка утверждала, что совершенно ничего не помнит. Именно поэтому ее решили отправить не на виселицу, а в психиатрическую больницу. Спустя десять лет в клинике появляется молодой врач, который верит в невиновность Грейс. Он решает восстановить ее воспоминания и чем больше погружается в них, тем больше теряет уверенность в том, кто вообще находится перед ним.

"Последняя ночь в Треморе" (2024)

Пианист, на которого нахлынул творческий кризис, уединяется в прибрежном городке. Он надеется закончить там свою последнюю работу, но его судьба неожиданно меняется. В мужчину ударяет молния, после чего его жизнь окутывает череда мистических ужасов. Он видит тревожные видения будущего и чувствует опасность. Более того, эти предсказания начинают сбываться. Видения пугают пианиста все больше, ведь в них показано жуткие судьбы его близких. Главный герой пытается расшифровать послание и защитить родных.

Если вы любите немного мистики и напряженные жуткие сюжеты — эти мини-сериалы просто обязательны к просмотру. Они захватывают с первых минут и постоянно держат в напряжении.

