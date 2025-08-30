Який фільм змусить вас знову повірити у власну жіночність — обов'язковий до перегляду

Головна героїня фільму "Парі матч". Фото: кадр з відео

У 2000 році вийшов фільм "Парі Матч", який досі залишається однією з найкращих стрічок про життя після розставання. Він надихає на пошуки себе та показує, що навіть найгірший момент в житті може стати лише стартом для чогось кращого й нового.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Чому варто подивитися фільм "Парі Матч"

"Парі Матч" — це історія успішної журналістки Джоанни Скотт. Вона була цілком задоволена своїм життям, зокрема й особистим. Однак в один момент змінилося все. Після десяти років щасливого шлюбу чоловік Джоанни зізнається їй, що йде до іншої.

Зрада партнера стала для героїні фільму занадто важкою. Аби вирватись з полону поганих думок та депресії, жінка вирішує змінити життя на певний час та з головою зануритись в роботу. Джоанна вже давно мріяла взяти інтерв'ю у мадам Сімон, що живе в Парижі. І зараз настав ідеальний момент.

Американка вирушає у мініподорож до Франції, яка змінює її життя. Пані Сімон — власниця агенції, що представляє елітним чоловікам дівчат для супроводу. Це справжні жриці любові та професіоналки своєї справи, здатні спокусити будь-якого чоловіка.

Джоан швидко знаходить спільну мову із Сімон і неочікувано жінка стає справжнім рятівним жилетом для головної героїні. Повітря Парижа та повчання Сімон роблять неймовірні речі — Джоанна починає відчувати себе значно краще, вона готова любити та бути щасливою.

Цей фільм розкриває відповіді на одвічні питання стосовно шлюбу й розлучення. Він навчить знаходити жіночність та внутрішню силу навіть тоді, коли ресурс вичерпано.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яку драму про психлікарню варто подивитись. Вона змінить ваше уявлення про цю систему.

Також ми розповідали про найкращу психологічну драму всіх часів. Вона покаже, наскільки небезпечно прагнути до ідеалу.