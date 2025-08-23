Правдивий фільм про психлікарню — реальна історія, що вразить вас

Головна героїня фільму "55 кроків". Фото: кадр з відео

Про психлікарні зняли чимало фільмів й більшість з них — жахи чи трилери. Однак для любителів драм також є хороша стрічка, яка нікого не залишить байдужим. Гостроти цьому фільму додає те, що він знятий на основі реальної історії.

Чому варто подивитись фільм "55 кроків"

Німецька біографічна драма "55 кроків" вийшла у 2017 році та справила враження на багатьох глядачів. Цей фільм порушує важливу тему. В ньому показано реальну історію боротьби проти системи та всю недосконалість психіатрії.

Головна героїня стрічки Елеонор Різе жила звичайним життям, аж поки їй не поставили страшний діагноз. Лікарі діагностували у жінки шизофренію та направили її на лікування у психіатричну лікарню США. Однак Елеонор переконана, що це помилка, а препарати, якими її намагаються лікувати, лише шкодять здоров'ю.

Головна героїня фільму звертається за допомогою до адвоката. Колетт Хьюз, яка взялась за справу, стає для Елеонор справжньою подругою. Однак відновити справедливість та довести недосконалість системи виявляється не так вже й просто. Чи вдасться жінкам добитися зміни поглядів суспільства на методи лікування, коли навіть суд стає на сторону лікарів?

Головна героїня стрічки "55 кроків". Фото: кадр з відео

Цей фільм — історія, що надихає та надає сил. Вона показує, що навіть у найгірших ситуаціях не варто опускати руки, а справжня дружба може пережити усі випробування долі.

