Правдивый фильм о психбольнице — реальная история, которая поразит вас

Главная героиня фильма "55 шагов". Фото: кадр из видео

О психбольницах сняли немало фильмов и большинство из них — ужасы или триллеры. Однако для любителей драм также есть хорошая лента, которая никого не оставит равнодушным. Остроты этому фильму добавляет то, что он снят на основе реальной истории.

Почему стоит посмотреть фильм "55 шагов"

Немецкая биографическая драма "55 шагов" вышла в 2017 году и произвела впечатление на многих зрителей. Этот фильм поднимает важную тему. В нем показана реальная история борьбы против системы и все несовершенство психиатрии.

Главная героиня ленты Элеонор Ризе жила обычной жизнью, пока ей не поставили страшный диагноз. Врачи диагностировали у женщины шизофрению и направили ее на лечение в психиатрическую больницу США. Однако Элеонор убеждена, что это ошибка, а препараты, которыми ее пытаются лечить, только вредят здоровью.

Главная героиня фильма обращается за помощью к адвокату. Колетт Хьюз, которая взялась за дело, становится для Элеонор настоящей подругой. Однако восстановить справедливость и доказать несовершенство системы оказывается не так уж и просто. Удастся ли женщинам добиться изменения взглядов общества на методы лечения, когда даже суд становится на сторону врачей?

Главная героиня ленты "55 шагов". Фото: кадр из видео

Этот фильм — история, которая вдохновляет и придает сил. Она показывает, что даже в худших ситуациях, не стоит опускать руки, а настоящая дружба может пережить все испытания судьбы.

