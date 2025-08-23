Видео
Главная Психология Лучшая драма о психбольнице — можно ли вырваться из лап системы

Лучшая драма о психбольнице — можно ли вырваться из лап системы

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 21:29
Правдивый фильм о психбольнице — реальная история, которая поразит вас
Главная героиня фильма "55 шагов". Фото: кадр из видео
Ключевые моменты Почему стоит посмотреть фильм "55 шагов"

О психбольницах сняли немало фильмов и большинство из них — ужасы или триллеры. Однако для любителей драм также есть хорошая лента, которая никого не оставит равнодушным. Остроты этому фильму добавляет то, что он снят на основе реальной истории.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Почему стоит посмотреть фильм "55 шагов"

Немецкая биографическая драма "55 шагов" вышла в 2017 году и произвела впечатление на многих зрителей. Этот фильм поднимает важную тему. В нем показана реальная история борьбы против системы и все несовершенство психиатрии.

Главная героиня ленты Элеонор Ризе жила обычной жизнью, пока ей не поставили страшный диагноз. Врачи диагностировали у женщины шизофрению и направили ее на лечение в психиатрическую больницу США. Однако Элеонор убеждена, что это ошибка, а препараты, которыми ее пытаются лечить, только вредят здоровью.

Главная героиня фильма обращается за помощью к адвокату. Колетт Хьюз, которая взялась за дело, становится для Элеонор настоящей подругой. Однако восстановить справедливость и доказать несовершенство системы оказывается не так уж и просто. Удастся ли женщинам добиться изменения взглядов общества на методы лечения, когда даже суд становится на сторону врачей?

Кращий фільм про психіатрію
Главная героиня ленты "55 шагов". Фото: кадр из видео

Этот фильм — история, которая вдохновляет и придает сил. Она показывает, что даже в худших ситуациях, не стоит опускать руки, а настоящая дружба может пережить все испытания судьбы.

Напомним, ранее мы писали об остром психологическом триллере, в котором сыграла Анджелина Джоли.

Также мы рассказывали о том, какие три психологических триллера стоит посмотреть тем, кто обожает загадки.

кино психология советы психиатр драма
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
