Психологічний розбір фільму "Балерина" — чому він може врятувати багатьох

У червні 2025 року світ побачив фільм "Балерина". Це бойовик з елементами трилера, що полюбився багатьом не тільки через гострий сюжет, а й глибокий психологічний підтекст.

Детальніше про це розповіла психологиня Юлія Ковтонюк.

В чому особливість фільму "Балерина"

В центрі історії — Єва Макарро. Дівчина вчиться в балетній школі й паралельно є кілером кримінального угрупування. Під час виконання одного із завдань Єва дізнається таємницю вбивства свого батька. Вона вирішує помститись та встає на кривавий шлях розправи.

З психологічного погляду цей фільм цікавий декількома моментами, зазначає Юлія Ковтонюк. Він розкриває багато причинно-наслідкових зв'язків та показує, як дитячі травми впливають на дорослу людину. Крім того, стрічка розкриває наслідки рішень, що були зроблені через біль та жагу помсти. Психологиня зазначає, що головна героїня фільму заморожує власні емоції, через що вирощує в собі неймовірно велике бажання розправи.

"Самотність здатна довести нас до втрати свободи. Помста не може бути метою. Чим довше ви зациклюєтеся на тому, як помститися комусь, тим довше ви не працюєте над своїм життям. Я б назвала цей фільм ілюстрацією того, як середовище, в якому ви перебуваєте, впливає на вас, коли ви чутливі і вразливі", — каже Ковтонюк.

Вона додає, що цей фільм — не просто бойовик, а глибока стрічка з великою психологічною основою. Вона стане для багатьох хорошим методом самотерапії.

