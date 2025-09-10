Оля Полякова випустить документальний фільм — дата виходу

Співачка Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

Відома українська співачка Оля Полякова анонсувала прем'єру власного документального фільму "Все буде добре, Оля". Стрічка вийде в прокат 26 жовтня.

Про це повідомив менеджмент артистки.

Фільм Олі Полякової

Стрічка стане підсумком однойменної концертної програми, що народилася під час повномасштабної війни та три роки поспіль об’єднувала тисячі українців у містах України та Європи.

Протягом майже десяти років саме 26 жовтня Полякова дарувала глядачам з України та Європи масштабні шоу. Цього року артистка вирішила змінити традицію і замість концерту на сцені вона покаже фільм про власну трансформацію і трансформацію країни.

"Це не буде фільм “про мене”. Це не історія дитинства і не ще одна легенда. Це фільм про програму “Все буде добре”, яка народилася разом із війною, яку ми прожили майже три роки і яка цієї осені востаннє була представлена глядачеві", — каже Оля Полякова.

Ідея втілити історію шоу у форматі документального фільму належить журналісту та телеведучому Олексію Суханову. Він зібрав історії, закулісні моменти, голоси музикантів і глядачів, щоб показати шлях артистки у цей історичний час.

"Це історія про зміни, про шлях артиста, про ті пісні й емоції, що об’єднували нас. Я вдячна авторам, музикантам і всім, хто створив цю програму разом зі мною", — підсумовує Полякова.

Документальний фільм про Олю Полякову. Фото: менеджмент артистки

