Головна Кіно та серіали Вибір зірок — фільми, які відповідають вашому знаку зодіаку

Вибір зірок — фільми, які відповідають вашому знаку зодіаку

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 21:00
Фільми за знаками зодіаку — що подивитись ввечері
Пара дивиться фільм в кіно. Фото: freepik.com
Ключові моменти Овен Телець Раки Леви Діви Терези Водолій Риби Близнюки Скорпіон Стрілець Козоріг

Іноді вибір класного фільму може затягнутися. Проте зірки знають особливості кожного з нас і знають, які історії нам точно сподобаються.

Редакція Новини.LIVE розповідає, який фільм, якому знаку зодіаку обрати на вечір.

Овен

Енергійним та рішучим Овнам на вечір підійде "Матриця". Стрічка наштовхне вас на думки про пошук істини та боротьбу із системою.

Телець

Цей знак зодіаку цінує комфорт та стабільність. Для них ідеально підійде стрічка "Їсти, молитися, кохати", яка показує шлях до гармонії через духовність та любов.

Близнюки 

Цей знак зодіаку обожнює глибокі фільми та інтелектуальні дебати. Для них чудовим вибором на вечір стане "Інтерстеллар", який підіймає теми часу, любові та самопожертви. 

Раки

Ці люди дуже прив'язані до родини та сімейного затишку. Для них улюбленим фільмом стане "Великий Гетсбі", який зачепить чуттєві струни душі Рака.

Леви 

Це сильні особистості, які вперто та мужньо йдуть до своєї цілі. Цим знакам варто обрати на вечір "Гладіатора", який показує героїчну боротьбу за справедливість.

Діви

Діви прагнуть до самоаналізу та ідеалу. Для них чудово підійде фільм "Аматорка". Він розповідає про жінку, яка вирішує кардинально змінити своє життя.

Терези 

Цей знак про баланс, романтику та нестандартний погляд на цей світ. "Гарольд і мод" — це фільм, який показує історію дружби й кохання між людьми із різних світів.

Скорпіон

Цей знак зодіаку дуже пристрасний та емоційний. Драма "Джокер" показує сильний внутрішній біль і перевтілення. Він показує, як негативні емоції можуть призвести до катастрофічних наслідків.

Стрілець

Стрільці цінують свободу та люблять пригоди. Найкращий вибір на вечір "Індіана Джонс". Це захоплива пригодницька історія не лише про пошуки скарбів, а й про боротьбу за справедливість.

Козоріг

Це цілеспрямований та прагматичний знак, який долає будь-які труднощі на своєму шляху. "Соціальна мережа" — стрічка, яка розповідає про історію створення Facebook та боротьбу і складнощі, з якими стикався її творець.

Водолій

Це розумні та незалежні особистості. Незамилений сюжет "Той, хто біжить по лезу" точно сподобається Водоліям. Фільм показує не лише розвиток технологій, а й людяність між героями.

Риби

Риби дуже творчі та мрійливі люди. Їм точно сподобається "Скляний замок". Стрічка показує непрості сімейні стосунки, боротьбу зі злиднями та емоційні переживання. Вона показує, що не варто переставати мріяти навіть у найтемніші часи.

Вероніка Новикова - Редактор
Автор:
Вероніка Новикова
