Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино и сериалы Выбор звезд — фильмы, которые соответствуют вашему знаку зодиака

Выбор звезд — фильмы, которые соответствуют вашему знаку зодиака

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 21:00
Фильмы по знакам зодиака - что посмотреть вечером
Пара смотрит фильм в кино. Фото: freepik.com
Ключевые моменты Овен Телец Близнецы Раки Львы Девы Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Иногда выбор классного фильма может затянуться. Однако звезды знают особенности каждого из нас и знают, какие истории нам точно понравятся.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какой фильм, какому знаку зодиака выбрать на вечер.

Реклама
Читайте также:

Овен

Энергичным и решительным Овнам на вечер подойдет "Матрица". Лента натолкнет вас на мысли о поиске истины и борьбе с системой.

Телец

Этот знак зодиака ценит комфорт и стабильность. Для них идеально подойдет лента "Есть, молиться, любить", которая показывает путь к гармонии через духовность и любовь.

Близнецы

Этот знак зодиака обожает глубокие фильмы и интеллектуальные дебаты. Для них отличным выбором на вечер станет "Интерстеллар", который поднимает темы времени, любви и самопожертвования.

Раки

Эти люди очень привязаны к семье и семейному уюту. Для них любимым фильмом станет "Великий Гэтсби", который затронет чувственные струны души Рака.

Львы

Это сильные личности, которые упорно и мужественно идут к своей цели. Этим знакам стоит выбрать на вечер "Гладиатора", который показывает героическую борьбу за справедливость.

Девы

Девы стремятся к самоанализу и идеалу. Для них прекрасно подойдет фильм "Любительница". Он рассказывает о женщине, которая решает кардинально изменить свою жизнь.

Весы

Этот знак о балансе, романтике и нестандартном взгляде на этот мир. "Гарольд и мод" - это фильм, который показывает историю дружбы и любви между людьми из разных миров.

Скорпион

Этот знак зодиака очень страстный и эмоциональный. Драма "Джокер" показывает сильную внутреннюю боль и перевоплощение. Он показывает, как негативные эмоции могут привести к катастрофическим последствиям.

Стрелец

Стрельцы ценят свободу и любят приключения. Лучший выбор на вечер "Индиана Джонс". Это увлекательная приключенческая история не только о поисках сокровищ, но и о борьбе за справедливость.

Козерог

Это целеустремленный и прагматичный знак, который преодолевает любые трудности на своем пути. "Социальная сеть" - лента, которая рассказывает об истории создания Facebook и борьбе и сложностях, с которыми сталкивался ее создатель.

Водолей

Это умные и независимые личности. Незамыленный сюжет "Бегущий по лезвию" точно понравится Водолеям. Фильм показывает не только развитие технологий, но и человечность между героями.

Рыбы

Рыбы очень творческие и мечтательные люди. Им точно понравится "Стеклянный замок". Лента показывает непростые семейные отношения, борьбу с нищетой и эмоциональные переживания. Она показывает, что не стоит переставать мечтать даже в самые темные времена.

Netflix показал тизер детективной саги с Дэниелом Крейгом.

От воина до летчика — 5 фильмов, которые влюбят вас в Тома Харди.

4 культовых корейских триллера, которые держат в напряжении до титров.

5 кинофраншиз, которые не уступают "Звездным войнам".

Фильм "Балерина" — чем он особенный с точки зрения психологии.

кино Матрица Кристофер Нолан Знаки зодиака звезды
Вероника Новикова - Редактор
Автор:
Вероника Новикова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации