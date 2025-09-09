Фильмы по знакам зодиака - что посмотреть вечером

Пара смотрит фильм в кино. Фото: freepik.com

Иногда выбор классного фильма может затянуться. Однако звезды знают особенности каждого из нас и знают, какие истории нам точно понравятся.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какой фильм, какому знаку зодиака выбрать на вечер.

Реклама

Читайте также:

Овен

Энергичным и решительным Овнам на вечер подойдет "Матрица". Лента натолкнет вас на мысли о поиске истины и борьбе с системой.

Телец

Этот знак зодиака ценит комфорт и стабильность. Для них идеально подойдет лента "Есть, молиться, любить", которая показывает путь к гармонии через духовность и любовь.

Близнецы

Этот знак зодиака обожает глубокие фильмы и интеллектуальные дебаты. Для них отличным выбором на вечер станет "Интерстеллар", который поднимает темы времени, любви и самопожертвования.

Раки

Эти люди очень привязаны к семье и семейному уюту. Для них любимым фильмом станет "Великий Гэтсби", который затронет чувственные струны души Рака.

Львы

Это сильные личности, которые упорно и мужественно идут к своей цели. Этим знакам стоит выбрать на вечер "Гладиатора", который показывает героическую борьбу за справедливость.

Девы

Девы стремятся к самоанализу и идеалу. Для них прекрасно подойдет фильм "Любительница". Он рассказывает о женщине, которая решает кардинально изменить свою жизнь.

Весы

Этот знак о балансе, романтике и нестандартном взгляде на этот мир. "Гарольд и мод" - это фильм, который показывает историю дружбы и любви между людьми из разных миров.

Скорпион

Этот знак зодиака очень страстный и эмоциональный. Драма "Джокер" показывает сильную внутреннюю боль и перевоплощение. Он показывает, как негативные эмоции могут привести к катастрофическим последствиям.

Стрелец

Стрельцы ценят свободу и любят приключения. Лучший выбор на вечер "Индиана Джонс". Это увлекательная приключенческая история не только о поисках сокровищ, но и о борьбе за справедливость.

Козерог

Это целеустремленный и прагматичный знак, который преодолевает любые трудности на своем пути. "Социальная сеть" - лента, которая рассказывает об истории создания Facebook и борьбе и сложностях, с которыми сталкивался ее создатель.

Водолей

Это умные и независимые личности. Незамыленный сюжет "Бегущий по лезвию" точно понравится Водолеям. Фильм показывает не только развитие технологий, но и человечность между героями.

Рыбы

Рыбы очень творческие и мечтательные люди. Им точно понравится "Стеклянный замок". Лента показывает непростые семейные отношения, борьбу с нищетой и эмоциональные переживания. Она показывает, что не стоит переставать мечтать даже в самые темные времена.

Netflix показал тизер детективной саги с Дэниелом Крейгом.

От воина до летчика — 5 фильмов, которые влюбят вас в Тома Харди.

4 культовых корейских триллера, которые держат в напряжении до титров.

5 кинофраншиз, которые не уступают "Звездным войнам".

Фильм "Балерина" — чем он особенный с точки зрения психологии.