Фильмы по знакам зодиака - что посмотреть вечером

Выбор звезд — фильмы, которые соответствуют вашему знаку зодиака
Иногда выбор классного фильма может затянуться. Однако звезды знают особенности каждого из нас и знают, какие истории нам точно понравятся.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, какой фильм, какому знаку зодиака выбрать на вечер.
Овен
Энергичным и решительным Овнам на вечер подойдет "Матрица". Лента натолкнет вас на мысли о поиске истины и борьбе с системой.
Телец
Этот знак зодиака ценит комфорт и стабильность. Для них идеально подойдет лента "Есть, молиться, любить", которая показывает путь к гармонии через духовность и любовь.
Близнецы
Этот знак зодиака обожает глубокие фильмы и интеллектуальные дебаты. Для них отличным выбором на вечер станет "Интерстеллар", который поднимает темы времени, любви и самопожертвования.
Раки
Эти люди очень привязаны к семье и семейному уюту. Для них любимым фильмом станет "Великий Гэтсби", который затронет чувственные струны души Рака.
Львы
Это сильные личности, которые упорно и мужественно идут к своей цели. Этим знакам стоит выбрать на вечер "Гладиатора", который показывает героическую борьбу за справедливость.
Девы
Девы стремятся к самоанализу и идеалу. Для них прекрасно подойдет фильм "Любительница". Он рассказывает о женщине, которая решает кардинально изменить свою жизнь.
Весы
Этот знак о балансе, романтике и нестандартном взгляде на этот мир. "Гарольд и мод" - это фильм, который показывает историю дружбы и любви между людьми из разных миров.
Скорпион
Этот знак зодиака очень страстный и эмоциональный. Драма "Джокер" показывает сильную внутреннюю боль и перевоплощение. Он показывает, как негативные эмоции могут привести к катастрофическим последствиям.
Стрелец
Стрельцы ценят свободу и любят приключения. Лучший выбор на вечер "Индиана Джонс". Это увлекательная приключенческая история не только о поисках сокровищ, но и о борьбе за справедливость.
Козерог
Это целеустремленный и прагматичный знак, который преодолевает любые трудности на своем пути. "Социальная сеть" - лента, которая рассказывает об истории создания Facebook и борьбе и сложностях, с которыми сталкивался ее создатель.
Водолей
Это умные и независимые личности. Незамыленный сюжет "Бегущий по лезвию" точно понравится Водолеям. Фильм показывает не только развитие технологий, но и человечность между героями.
Рыбы
Рыбы очень творческие и мечтательные люди. Им точно понравится "Стеклянный замок". Лента показывает непростые семейные отношения, борьбу с нищетой и эмоциональные переживания. Она показывает, что не стоит переставать мечтать даже в самые темные времена.
