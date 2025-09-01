Лучшие кинофраншизы за последние 10 лет - что посмотреть вечером

Кадр из фильма "Голодные игры: Баллада о певчих птичках и змеях". Фото: Lionsgate

"Звездные войны" — эпическая космическая сага, которая уже более полувека остается культовой. Однако есть другие франшизы, которые ничем не уступают легендарной вселенной Джорджа Лукаса.

Подборкой франшиз поделился Collider.

Реклама

Читайте также:

Голодные игры

"Голодные игры" состоят из четырех фильмов и рассказывает историю Кетнис Эвердин (Дженнифер Лоуренс), которая становится лицом классовой революции, направленной на свержение Капитолия. Франшиза предупреждает об опасности пропаганды и о том, как легко можно захватить власть и злоупотреблять ею, даже во имя добра.

Чужой

"Чужой" частично обязан своим успехом "Звездным войнам". Киностудии были готовы дать зеленый свет проекту Ридли Скотта после успеха "Звездных войн. Эпизод IV: Новая надежда", и в итоге права на проект получила компания 20th Century Fox. Именно эту ленту ждала аудитория в 1979 году, и "Чужой" стал хитом. Было снято 3 сиквела, 4 спин-оффа, 2 приквела, а теперь и новый телесериал "Чужой: Земля".

Стартрек: За пределами вселенной

"Стартрек" был создан Джином Родденберри для того, чтобы привлечь внимание к сложным социальным проблемам через призму вымысла. В частности, расы, гендерной идентичности или сексуальности.

Киновселенная Marvel

Киновселенная вселенная Marvel начала свою историю в 2008 году "Железным человеком". В интерпретации Джона Фавро герой Marvel Тони (Роберт Дауни-младший) страдает от последствий своего плейбойского образа жизни и производства оружия, превращаясь из беззаботного капиталиста в антивоенного супергероя.

Парк Юрского периода

Франшиза станет идеальным выбором для фанатов "научной фантастики". Она разоблачает опасность использования науки для получения прибыли. Во франшизе снимались одни из самых красивых актеров Голливуда — Джефф Голдблю, Лора Дерн, Брайс Даллас Ховард и Скарлетт Йоханссон. "Мир Юрского периода: Возрождение" вышел в июле.

Netflix показал трейлер 3-го сезона японского сериала "Алиса в пограничье", где события будут вращаться вокруг карты Джокера.

Интересные мини-сериалы триллеров с непредсказуемой концовкой.

Кинокомпания A24 показала трейлер новой ленты с Тимоти Шаламе и Гвинет Пэлтроу "Марти лучший", которая рассказывает историю звезды настольного тенниса.

Сериалы Netflix, которые мы ждем осенью 2025 года.

Netflix показал бэкстейдж со съемок второй части "Венздей".