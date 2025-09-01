Лучшие кинофраншизы за последние 10 лет - что посмотреть вечером

5 кинофраншиз, которые не уступают "Звездным войнам"
"Звездные войны" — эпическая космическая сага, которая уже более полувека остается культовой. Однако есть другие франшизы, которые ничем не уступают легендарной вселенной Джорджа Лукаса.
Подборкой франшиз поделился Collider.
Голодные игры
"Голодные игры" состоят из четырех фильмов и рассказывает историю Кетнис Эвердин (Дженнифер Лоуренс), которая становится лицом классовой революции, направленной на свержение Капитолия. Франшиза предупреждает об опасности пропаганды и о том, как легко можно захватить власть и злоупотреблять ею, даже во имя добра.
Чужой
"Чужой" частично обязан своим успехом "Звездным войнам". Киностудии были готовы дать зеленый свет проекту Ридли Скотта после успеха "Звездных войн. Эпизод IV: Новая надежда", и в итоге права на проект получила компания 20th Century Fox. Именно эту ленту ждала аудитория в 1979 году, и "Чужой" стал хитом. Было снято 3 сиквела, 4 спин-оффа, 2 приквела, а теперь и новый телесериал "Чужой: Земля".
Стартрек: За пределами вселенной
"Стартрек" был создан Джином Родденберри для того, чтобы привлечь внимание к сложным социальным проблемам через призму вымысла. В частности, расы, гендерной идентичности или сексуальности.
Киновселенная Marvel
Киновселенная вселенная Marvel начала свою историю в 2008 году "Железным человеком". В интерпретации Джона Фавро герой Marvel Тони (Роберт Дауни-младший) страдает от последствий своего плейбойского образа жизни и производства оружия, превращаясь из беззаботного капиталиста в антивоенного супергероя.
Парк Юрского периода
Франшиза станет идеальным выбором для фанатов "научной фантастики". Она разоблачает опасность использования науки для получения прибыли. Во франшизе снимались одни из самых красивых актеров Голливуда — Джефф Голдблю, Лора Дерн, Брайс Даллас Ховард и Скарлетт Йоханссон. "Мир Юрского периода: Возрождение" вышел в июле.
