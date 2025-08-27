Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Netflix показал трейлер 3 сезона "Алисы в пограничье"

Netflix показал трейлер 3 сезона "Алисы в пограничье"

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 10:32
Алиса в пограничье 3 - трейлер, когда премьера
Кадры из сериала "Алиса в пограничье". Фото: Netflix

Netflix показал трейлер 3 сезона японского сериала "Алиса в пограничье". В нем будут новые смертельные игры, события которых будут вращаться вокруг карты Джокера.

Трейлер показали на YouTube.

Реклама
Читайте также:

Новый сезон "Алисы в пограничье"

На опубликованных кадрах показаны смертельные игры, которые ждут Ариса (Кенто Ямазаки) и Усаги (Тао Цучия). Вернувшись в Borderland и разделившись на отдельные команды, они столкнутся с еще более причудливыми испытаниями — от святилища, где сыплются горящие стрелы, до напряженного испытания с бросанием кубиков.

В центре сюжета — карта Джокера, обрамленная вихрем, похожим на черную дыру. Он подчеркивает нарастающее напряжение предстоящего сезона. Премьера на Netflix запланирована на 25 сентября.

Напомним, ранее мы делились подборкой интересных мини-сериалов триллеров с непредсказуемой концовкой. Также кинокомпания A24 показала трейлер новой ленты с Тимоти Шаламе и Гвинет Пэлтроу "Марти лучший", которая рассказывает историю звезды настольного тенниса.

кино сериал Netflix Япония Игра в кальмара
Мария Мудрая - Редактор
Автор:
Мария Мудрая
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации