Алиса в пограничье 3 - трейлер, когда премьера

Кадры из сериала "Алиса в пограничье". Фото: Netflix

Netflix показал трейлер 3 сезона японского сериала "Алиса в пограничье". В нем будут новые смертельные игры, события которых будут вращаться вокруг карты Джокера.

Трейлер показали на YouTube.

Новый сезон "Алисы в пограничье"

На опубликованных кадрах показаны смертельные игры, которые ждут Ариса (Кенто Ямазаки) и Усаги (Тао Цучия). Вернувшись в Borderland и разделившись на отдельные команды, они столкнутся с еще более причудливыми испытаниями — от святилища, где сыплются горящие стрелы, до напряженного испытания с бросанием кубиков.

В центре сюжета — карта Джокера, обрамленная вихрем, похожим на черную дыру. Он подчеркивает нарастающее напряжение предстоящего сезона. Премьера на Netflix запланирована на 25 сентября.

