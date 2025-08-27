Відео
Головна Кіно Netflix показав трейлер 3 сезону "Аліси в прикордонні"

Netflix показав трейлер 3 сезону "Аліси в прикордонні"

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 10:32
Аліса в прикордонні 3 — трейлер, коли прем'єра
Кадри з серіалу "Аліса в прикордонні". Фото: Netflix

Netflix показав трейлер 3 сезону японського серіалу "Аліса в прикордонні". В ньому будуть нові смертельні ігри, події яких обертатимуться навколо карти Джокера.

Трейлер показали на YouTube.

Читайте також:

Новий сезон "Аліси в прикордонні"

На опублікованих кадрах показані смертельні ігри, що чекають на Аріса (Кенто Ямазакі) та Усагі (Тао Цучія). Повернувшись у Borderland і розділившись на окремі команди, вони зіштовхнуться із ще більш вигадливими випробуваннями — від святилища, де сиплються палаючі стріли, до напруженого випробування з киданням кубиків.

В центрі сюжету — карта Джокера, обрамлена вихором, схожим на чорну діру. Він підкреслює наростаючу напругу майбутнього сезону. Прем'єра на Netflix запланована на 25 вересня.

Нагадаємо, раніше ми ділилися підбіркою цікавих мінісеріалів трилерів з непередбаченою кінцівкою. Також кінокомпанія A24 показала трейлер нової стрічки із Тімоті Шаламе та Гвінет Пелтроу "Марті найкращий", яка розповідає історію зірки настільного тенісу.

фільм серіал Netflix Японія Гра в кальмара
Марія Мудра - Редактор
Автор:
Марія Мудра
