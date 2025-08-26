Венздей 2 — кадри зі знімання, хто з акторів повернеться

Netflix показав бекстейдж зі зйомок другої частини "Венздей"
Заключну частину другого сезону "Венздей" Netflix покаже вже наступного тижня. Стрімінгова платформа поділилася кадрами зі зйомок одного з найпопулярніших та найочікуваніших серіалів цієї осені.
Відповідне відео було опубліковано на YouTube.
Як знімали "Венздей 2"
На опублікованих кадрах "Венздей" Дженна Ортега, співавтори серіалу Альфред Гоф і Майлз Міллар, а також режисери Тім Бертон і Гвендолін Крісті інтригують, що в останніх 4 серіях "все стає масштабнішим" і "всі підозрюють один одного".
Найнеочікуванішим поворотом стала поява директорки Невермору Лариси Вімс, яка померла в кінці першого сезону. Тепер Вімс повертається як духовний наставник Венздей. Співавтори серіалу зізнались, що взагалі-то не планували повернення Вімс, проте фанати полюбили їх особливі стосунки з Венздей.
Ймовірно, з появою нового духовного наставника Венздей вдасться розібратися зі своїми екстрасенсорними здібностями та уникнути неминучої загибелі Енід. Продовження серіалу Netflix покаже вже наступної середи, 3 вересня.
Нагадаємо, що на початку серпня Netflix випустив першу частину другого сезону "Венздей". Також ми писали про гострий психологічний трилер, в якому зіграла Анджеліна Джолі.
