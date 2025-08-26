Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно Netflix показав бекстейдж зі зйомок другої частини "Венздей"

Netflix показав бекстейдж зі зйомок другої частини "Венздей"

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 21:19
Венздей 2 — кадри зі знімання, хто з акторів повернеться
Кадр із серіалу "Венздей". Фото: instagram.com

Заключну частину другого сезону "Венздей" Netflix покаже вже наступного тижня. Стрімінгова платформа поділилася кадрами зі зйомок одного з найпопулярніших та найочікуваніших серіалів цієї осені.

Відповідне відео було опубліковано на YouTube.

Реклама
Читайте також:

Як знімали "Венздей 2"

На опублікованих кадрах "Венздей" Дженна Ортега, співавтори серіалу Альфред Гоф і Майлз Міллар, а також режисери Тім Бертон і Гвендолін Крісті інтригують, що в останніх 4 серіях "все стає масштабнішим" і "всі підозрюють один одного". 

Найнеочікуванішим поворотом стала поява директорки Невермору Лариси Вімс, яка померла в кінці першого сезону. Тепер Вімс повертається як духовний наставник Венздей. Співавтори серіалу зізнались, що взагалі-то не планували повернення Вімс, проте фанати полюбили їх особливі стосунки з Венздей.

Ймовірно, з появою нового духовного наставника Венздей вдасться розібратися зі своїми екстрасенсорними здібностями та уникнути неминучої загибелі Енід. Продовження серіалу Netflix покаже вже наступної середи, 3 вересня.

Нагадаємо, що на початку серпня Netflix випустив першу частину другого сезону "Венздей". Також ми писали про гострий психологічний трилер, в якому зіграла Анджеліна Джолі.

серіал Netflix закордонні зірки Серіал "Венздей" зйомки
Марія Мудра - Редактор
Автор:
Марія Мудра
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації