Netflix показал бэкстейдж со съемок второй части "Венздей"

Netflix показал бэкстейдж со съемок второй части "Венздей"

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 21:19
Венздей 2 - кадры со съемок, кто из актеров вернется
Кадр из сериала "Венздей". Фото: instagram.com

Заключительную часть второго сезона "Венздей" Netflix покажет уже на следующей неделе. Стриминговая платформа поделилась кадрами со съемок одного из самых популярных и ожидаемых сериалов этой осени.

Соответствующее видео было опубликовано на YouTube.

Читайте также:

Как снимали "Венздей 2"

На опубликованных кадрах "Венздей" Дженна Ортега, соавторы сериала Альфред Гоф и Майлз Миллар, а также режиссеры Тим Бертон и Гвендолин Кристи интригуют, что в последних 4 сериях "все становится масштабнее" и "все подозревают друг друга".

Самым неожиданным поворотом стало появление директора Невермора Ларисы Уимс, которая умерла в конце первого сезона. Теперь Уимс возвращается как духовный наставник Венздей. Соавторы сериала признались, что вообще-то не планировали возвращение Уимс, однако фанаты полюбили их особые отношения с Венздей.

Вероятно, с появлением нового духовного наставника Венздей удастся разобраться со своими экстрасенсорными способностями и избежать неизбежной гибели Энид. Продолжение сериала Netflix покажет уже в следующую среду, 3 сентября.

Напомним, что в начале августа Netflix выпустил первую часть второго сезона "Венздей". Также мы писали об остром психологическом триллере, в котором сыграла Анджелина Джоли.

Мария Мудрая - Редактор
Автор:
Мария Мудрая
