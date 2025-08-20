Прем'єра Венздей — 5 фільмів з Тімом Бертоном, підбірка

Кадр з фільму "Бітлджюс Бітлджюс". Фото: instagram.com/beetlejuicemovie/

Нещодавно стрімінговий сервіс Netflix випустив першу частину другого сезону "Венздей", яка одразу підкорила глядачів. Наступна частина серіалу вийде 3 вересня.

Новини.LIVE підготували підбірку стрічок легендарного режисера "Венздей" Тіма Бертона, яка нікого не залишить байдужим.

Реклама

Читайте також:

Сонна лощина (1999)

Сценарій стрічки написаний за твором Ірвинґа Вашинґтона "Легенда сонного виярку". Констебль Ікабод Крейн відправляється в село Сонна Лощина, де безголовий вершник тримає всіх у страху.

Чарлі та шоколадна фабрика (2005)

Юний Чарлі Бакетт і його дідусь Джо приєднуються до невеликої групи переможців конкурсу та отримують можливість відвідати чарівну і таємничу фабрику ексцентричного Віллі Вонки. Вонка має приховану мотивацію проводити екскурсії, яку він розкриє лише після того, як діти з групи покажуть своє справжнє обличчя.

Труп нареченої (2005)

Сім'ї Віктора і Вікторії домовилися про їхнє одруження. Під час репетиції весільної промови в гілка дерева перетворюється на руку, яка затягує Віктора в країну мертвих. Вона належить Емілі, яку вбили після втечі з коханим і яка хоче одружитися з Віктором. Віктор повинен повернутися на поверхню, перш ніж Вікторія вийде заміж за лиходія Баркіса Бітерна

Великі очі (2014)

Наприкінці 1950-х художник Волтер Кін (Крістоф Вальц) здобуває неймовірну славу і успіх завдяки портретам безпритульних дітей з великими очима. Однак ніхто не здогадується, що справжньою художницею є його дружина Маргарет (Емі Адамс). Хоча Маргарет проти того, що Волтер видає її роботи за свої, вона занадто покірна, щоб давати йому відсіч.

Бітлджюс Бітлджюс (2024)

Після несподіваної сімейної трагедії три покоління родини Дітц повертаються додому у Вінтер-Рівер. Життя Лідії перевертається з ніг на голову, коли її бунтівна дочка-підліток Астрід знаходить на горищі таємничу модель міста і випадково відкриває портал у потойбічний світ.

Нагадаємо, раніше ми писали про найкращі трилери усіх часів із непередбачуваним сюжетом. Також ми ділилися підбіркою новеньких українських серіалів.