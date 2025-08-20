Премьера Венздей - 5 фильмов с Тимом Бертоном, подборка

Кадр из фильма "Битлджюс Битлджюс". Фото: instagram.com/beetlejuicemovie/

Недавно стриминговый сервис Netflix выпустил первую часть второго сезона "Уэнздей", которая сразу покорила зрителей. Следующая часть сериала выйдет 3 сентября.

Новини.LIVE подготовили подборку лент легендарного режиссера "Уэнздей" Тима Бертона, которая никого не оставит равнодушным.

Сонная лощина (1999)

Сценарий ленты написан по произведению Ирвинга Вашингтона "Легенда сонного оврага". Констебль Икабод Крейн отправляется в деревню Сонная Лощина, где безголовый всадник держит всех в страхе.

Чарли и шоколадная фабрика (2005)

Юный Чарли Бакетт и его дедушка Джо присоединяются к небольшой группе победителей конкурса и получают возможность посетить волшебную и таинственную фабрику эксцентричного Вилли Вонки. Вонка имеет скрытую мотивацию проводить экскурсии, которую он раскроет лишь после того, как дети из группы покажут свое истинное лицо.

Труп невесты (2005)

Семьи Виктора и Виктории договорились об их бракосочетании. Во время репетиции свадебной речи в ветка дерева превращается в руку, которая затягивает Виктора в страну мертвых. Она принадлежит Эмили, которую убили после побега с возлюбленным и которая хочет жениться на Викторе. Виктор должен вернуться на поверхность, прежде чем Виктория выйдет замуж за злодея Баркиса Битерна

Большие глаза (2014)

В конце 1950-х художник Уолтер Кин (Кристоф Вальц) приобретает невероятную славу и успех благодаря портретам бездомных детей с большими глазами. Однако никто не догадывается, что настоящей художницей является его жена Маргарет (Эми Адамс). Хотя Маргарет против того, что Уолтер выдает ее работы за свои, она слишком покорна, чтобы давать ему отпор.

Битлджюс Битлджюс (2024)

После неожиданной семейной трагедии три поколения семьи Дитц возвращаются домой в Уинтер-Ривер. Жизнь Лидии переворачивается с ног на голову, когда ее бунтующая дочь-подросток Астрид находит на чердаке таинственную модель города и случайно открывает портал в потусторонний мир.

