3 нові українські серіали про рятувальників, кохання та вбивство

Українські серіали підкорюють серця глядачів з усього світу. Вийшли нові стрічки, які точно вразять вас своїм драматичним та цікавим сюжетом.

Новини.LIVE діляться добіркою.

Кохання і полум'я

Цей серіал заснований на реальних подіях та присвячений рятувальникам, які щодня ризикують своїм життям. Попри важкий час та роботу без відпочинку, герої знаходять час для любові та пристрасті.

Дві сестри

Ця гостросюжетна стрічка розповідає про долю двох рідних, проте дуже різних сестер. Віра обирає йти по життю із вірою в людей і гідністю, а Олександра "йде по головах".

Ключі від правди

Головна героїня детективу Валерія обрала свою професію, щоб дізнатись правду про брата. Всі вважають його вбивцею, проте дівчина знає, що він ні в чому не винен. Жінка намагається звільнити рідну людину з-за ґрат.

