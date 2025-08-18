Видео
Спасатели, любовь и убийства — 3 новых украинских сериала

Спасатели, любовь и убийства — 3 новых украинских сериала

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 19:24
3 новых украинских сериала о спасателях, любви и убийстве
Герои сериала "Любовь и пламя". Фото: СТБ

Украинские сериалы покоряют сердца зрителей со всего мира. Вышли новые ленты, которые точно поразят вас своим драматическим и интересным сюжетом.

Новини.LIVE делятся подборкой.

Читайте также:

Любовь и пламя

Этот сериал основан на реальных событиях и посвящен спасателям, которые ежедневно рискуют своей жизнью. Несмотря на тяжелое время и работу без отдыха, герои находят время для любви и страсти.

Две сестры

Эта остросюжетная лента рассказывает о судьбе двух родных, но очень разных сестер. Вера выбирает идти по жизни с верой в людей и достоинством, а Александра "идет по головам".

Ключи от правды

Главная героиня детектива Валерия выбрала свою профессию, чтобы узнать правду о брате. Все считают его убийцей, однако девушка знает, что он ни в чем не виноват. Женщина пытается освободить родного человека из-под решетки.

Напомним, ранее мы писали о лучшем психологическом триллере современности, который просто сведет вас с ума. Также мы рассказывали о том, какой психотип был у главных героев легендарного сериала "Друзья".

Мария Мудрая - Редактор
Автор:
Мария Мудрая
