Головна Кіно Netflix назвав дату прем’єри п’ятого сезону "Емілі в Парижі"

Netflix назвав дату прем’єри п’ятого сезону "Емілі в Парижі"

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 10:45
Емілі в Парижі від Netflix— коли прем'єра 5 сезону
Кадр з серіалу "Емілі в Парижі". Фото: Netflix

Netflix анонсував дату прем'єри 5 сезону популярного серіалу "Емілі в Парижі". Вона відбудеться напередодні новорічних свят.

Про це пише Variety.

Читайте також:

Новий сезон "Емілі в Парижі"

Зазначається, що 5 сезон складатиметься з 10 серій та розгортатиметься у Венеції. Емілі очолить Agence Grateau Rome — посаду, яку вона отримала в кінці четвертого сезону. Підкорюючи нове місто, героїня зіштовхнеться зі складнощами у професійній сфері та стосунках.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Netflix Ukraine (@netflixua)

Разом з головною героїнею, яка зіграла Емілі, Лілі Коллінз у п'ятому сезоні також з'явиться Філіппіна Леруа-Боліу, Ешлі Парк, Лукас Браво, Самуель Арнольд, Бруно Гуері, Вільям Абаді, Люсьєн Лавіскоунт, Еудженіо Франческіні, Талія Бессон, Пол Форман, Арно Бінар, Мінні Драйвер, Брайан Грінберг і Мішель Ларок.

Прем'єра п'ятого сезону запланована на 18 грудня.

Нагадаємо, раніше ми ділилися підбіркою кульових стрічок Тіма Бартона. Також ми розповідали, що Нацполіція відкрила кримінальну справу проти українського актора Костянтина Темляка.

фільм серіал Netflix закордонні зірки "Емілі в Парижі"
Марія Мудра - Редактор
Автор:
Марія Мудра
