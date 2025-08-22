Емілі в Парижі від Netflix— коли прем'єра 5 сезону

Кадр з серіалу "Емілі в Парижі". Фото: Netflix

Netflix анонсував дату прем'єри 5 сезону популярного серіалу "Емілі в Парижі". Вона відбудеться напередодні новорічних свят.

Про це пише Variety.

Новий сезон "Емілі в Парижі"

Зазначається, що 5 сезон складатиметься з 10 серій та розгортатиметься у Венеції. Емілі очолить Agence Grateau Rome — посаду, яку вона отримала в кінці четвертого сезону. Підкорюючи нове місто, героїня зіштовхнеться зі складнощами у професійній сфері та стосунках.

Разом з головною героїнею, яка зіграла Емілі, Лілі Коллінз у п'ятому сезоні також з'явиться Філіппіна Леруа-Боліу, Ешлі Парк, Лукас Браво, Самуель Арнольд, Бруно Гуері, Вільям Абаді, Люсьєн Лавіскоунт, Еудженіо Франческіні, Талія Бессон, Пол Форман, Арно Бінар, Мінні Драйвер, Брайан Грінберг і Мішель Ларок.

Прем'єра п'ятого сезону запланована на 18 грудня.

