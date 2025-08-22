Эмили в Париже от Netflix - когда премьера 5 сезона

Кадр из сериала "Эмили в Париже". Фото: Netflix

Netflix анонсировал дату премьеры 5 сезона популярного сериала "Эмили в Париже". Она состоится накануне новогодних праздников.

Об этом пишет Variety.

Новый сезон "Эмили в Париже"

Отмечается, что 5 сезон будет состоять из 10 серий и будет разворачиваться в Венеции. Эмили возглавит Agence Grateau Rome — должность, которую она получила в конце четвертого сезона. Покоряя новый город, героиня столкнется со сложностями в профессиональной сфере и отношениях.

Вместе с главной героиней, сыгравшей Эмили, Лили Коллинз в пятом сезоне также появится Филиппина Леруа-Болиу, Эшли Парк, Лукас Браво, Самуэль Арнольд, Бруно Гуэри, Уильям Абади, Люсьен Лавискоунт, Эудженио Франческини, Талия Бессон, Пол Форман, Арно Бинар, Минни Драйвер, Брайан Гринберг и Мишель Ларок.

Премьера пятого сезона запланирована на 18 декабря.

