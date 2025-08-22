Видео
Главная Кино Netflix назвал дату премьеры пятого сезона "Эмили в Париже"

Netflix назвал дату премьеры пятого сезона "Эмили в Париже"

Ua en ru
Дата публикации 22 августа 2025 10:45
Эмили в Париже от Netflix - когда премьера 5 сезона
Кадр из сериала "Эмили в Париже". Фото: Netflix

Netflix анонсировал дату премьеры 5 сезона популярного сериала "Эмили в Париже". Она состоится накануне новогодних праздников.

Об этом пишет Variety.

Читайте также:

Новый сезон "Эмили в Париже"

Отмечается, что 5 сезон будет состоять из 10 серий и будет разворачиваться в Венеции. Эмили возглавит Agence Grateau Rome — должность, которую она получила в конце четвертого сезона. Покоряя новый город, героиня столкнется со сложностями в профессиональной сфере и отношениях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Netflix Ukraine (@netflixua)

Вместе с главной героиней, сыгравшей Эмили, Лили Коллинз в пятом сезоне также появится Филиппина Леруа-Болиу, Эшли Парк, Лукас Браво, Самуэль Арнольд, Бруно Гуэри, Уильям Абади, Люсьен Лавискоунт, Эудженио Франческини, Талия Бессон, Пол Форман, Арно Бинар, Минни Драйвер, Брайан Гринберг и Мишель Ларок.

Премьера пятого сезона запланирована на 18 декабря.

Напомним, ранее мы делились подборкой культовых лент Тима Бартона. Также мы рассказывали, что Нацполиция открыла уголовное дело против украинского актера Константина Темляка.

Автор:
Автор:
Мария Мудрая
