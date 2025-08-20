Скандал з Костянтином Темляком — проти актора відкрили кримінальну справу

Костянтин Темляк. Фото: instagram.com/kostiatemliak

Національна поліція відкрила кримінальну справу проти українського актора Костянтина Темляка. Його звинувачують у домашньому насиллі.

Про це правоохоронці повідомили у запиті видання LB.ua.

Реклама

Читайте також:

Костянтина Темляка можуть притягти до відповідальності

В Подільському відділі поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві відповіли, що проти Темляка було розпочато досудове розслідування у кримінальній справі за статтею 126-1 Кримінального кодексу України (домашнє насильство). Правоохоронці також додали, що перевірятимуть інші факти порушень, які могли бути скоєні актором.

Відповідна стаття передбачає покарання від громадських робіт тривалістю до 240 годин і випробувального терміну до п'яти років, до обмеження свободи на той самий термін або позбавлення волі на строк до двох років.

Скандал з Костянтином Темляком

Колишня дівчина Темляка оприлюднила у соцмережах докази того, що актор застосовував до неї фізичне насилля. Вона розповіла, що до початку війни Темляк в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння бив та принижував її.

Дівчина підкріпила свої звинувачення відповідними відео, фото із синцями та образливими словами у свій бік.

Травми Анастасії Соловйової. Фото: скриншот Instagram

Вона також додала скришнот листування актора із 15 річною дівчиною, в якій він пропонував їй різні непристойні речі.

Допис Анастасії Соловйової. Фото: скриншот Instagram

Сам Темляк частково визнав свою провину. Він зізнався, що йому "дуже соромно" за таку поведінку і він готовий понести відповідальність за свої дії. Актор додав, що неодноразово вибачався перед колишньою за свої вчинки, проте вона йому не пробачила.

"Мені неймовірно соромно за те, якою людиною, як партнер, я був у минулому. Проте я неймовірно вдячний моєму найближчому оточенню і собі за те, що знайшов у собі сили пропрацювати хвороби у своїй голові, позбутися звичок, які робили мене бидлом із обмеженою здатністю мислити і стати тим, ким я є тепер", — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українські виконавці Jerry Heil і Ярмак видалили кліп з Темляком через скандал із насиллям. Також співак Міша Крупін, який добровільно мобілізувався до лав ЗСУ, нарвався на критику в мережі.