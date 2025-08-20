Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно Нацполіція відкрила справу проти відомого актора через насилля

Нацполіція відкрила справу проти відомого актора через насилля

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 14:05
Скандал з Костянтином Темляком — проти актора відкрили кримінальну справу
Костянтин Темляк. Фото: instagram.com/kostiatemliak

Національна поліція відкрила кримінальну справу проти українського актора Костянтина Темляка. Його звинувачують у домашньому насиллі.

Про це правоохоронці повідомили у запиті видання LB.ua.

Реклама
Читайте також:

Костянтина Темляка можуть притягти до відповідальності

В Подільському відділі поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві відповіли, що проти Темляка було розпочато досудове розслідування у кримінальній справі за статтею 126-1 Кримінального кодексу України (домашнє насильство). Правоохоронці також додали, що перевірятимуть інші факти порушень, які могли бути скоєні актором.

Відповідна стаття передбачає покарання від громадських робіт тривалістю до 240 годин і випробувального терміну до п'яти років, до обмеження свободи на той самий термін або позбавлення волі на строк до двох років.

Скандал з Костянтином Темляком

Колишня дівчина Темляка оприлюднила у соцмережах докази того, що актор застосовував до неї фізичне насилля. Вона розповіла, що до початку війни Темляк в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння бив та принижував її.

Дівчина підкріпила свої звинувачення відповідними відео, фото із синцями та образливими словами у свій бік.

Нацполіція відкрила справу проти відомого актора через насилля - фото 1
Травми Анастасії Соловйової. Фото: скриншот Instagram

Вона також додала скришнот листування актора із 15 річною дівчиною, в якій він пропонував їй різні непристойні речі.

Нацполіція відкрила справу проти відомого актора через насилля - фото 1
Допис Анастасії Соловйової. Фото: скриншот Instagram

Сам Темляк частково визнав свою провину. Він зізнався, що йому "дуже соромно" за таку поведінку і він готовий понести відповідальність за свої дії. Актор додав, що неодноразово вибачався перед колишньою за свої вчинки, проте вона йому не пробачила.

"Мені неймовірно соромно за те, якою людиною, як партнер, я був у минулому. Проте я неймовірно вдячний моєму найближчому оточенню і собі за те, що знайшов у собі сили пропрацювати хвороби у своїй голові, позбутися звичок, які робили мене бидлом із обмеженою здатністю мислити і стати тим, ким я є тепер", — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українські виконавці Jerry Heil і Ярмак видалили кліп з Темляком через скандал із насиллям. Також співак Міша Крупін, який добровільно мобілізувався до лав ЗСУ, нарвався на критику в мережі.

скандал актори українські зірки аб'юзер насильство соцмережі
Марія Мудра - Редактор
Автор:
Марія Мудра
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації