Нацполиция открыла дело против известного актера из-за насилия

Нацполиция открыла дело против известного актера из-за насилия

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 14:05
Скандал с Константином Темляком - против актера открыли уголовное дело
Константин Темляк. Фото: instagram.com/kostiatemliak

Национальная полиция открыла уголовное дело против украинского актера Константина Темляка. Его обвиняют в домашнем насилии.

Об этом правоохранители сообщили в запросе издания LB.ua.

Читайте также:

Константина Темляка могут привлечь к ответственности

В Подольском отделе полиции Главного управления Национальной полиции в г. Киеве ответили, что против Темляка было начато досудебное расследование по уголовному делу по статье 126-1 Уголовного кодекса Украины (домашнее насилие). Правоохранители также добавили, что будут проверять другие факты нарушений, которые могли быть совершены актером.

Соответствующая статья предусматривает наказание от общественных работ продолжительностью до 240 часов и испытательного срока до пяти лет, до ограничения свободы на тот же срок или лишения свободы на срок до двух лет.

Скандал с Константином Темляком

Бывшая девушка Темляка обнародовала в соцсетях доказательства того, что актер применял к ней физическое насилие. Она рассказала, что до начала войны Темляк в состоянии алкогольного и наркотического опьянения бил и унижал ее.

Девушка подкрепила свои обвинения соответствующими видео, фото с синяками и оскорбительными словами в свою сторону.

Нацполіція відкрила справу проти відомого актора через насилля - фото 1
Травмы Анастасии Соловьевой. Фото: скриншот Instagram

Она также добавила скришнот переписки актера с 15 летней девушкой, в которой он предлагал ей различные непристойные вещи.

Нацполіція відкрила справу проти відомого актора через насилля - фото 1
Сообщение Анастасии Соловьевой. Фото: скриншот Instagram

Сам Темляк частично признал свою вину. Он признался, что ему "очень стыдно" за такое поведение и он готов понести ответственность за свои действия. Актер добавил, что неоднократно извинялся перед бывшей за свои поступки, однако она ему не простила.

"Мне невероятно стыдно за то, каким человеком, как партнер, я был в прошлом. Однако я невероятно благодарен моему ближайшему окружению и себе за то, что нашел в себе силы проработать болезни в своей голове, избавиться от привычек, которые делали меня быдлом с ограниченной способностью мыслить и стать тем, кем я являюсь теперь", — сказал он.

Напомним, ранее мы писали, что украинские исполнители Jerry Heil и Ярмак удалили клип с Темляком из-за скандала с насилием. Также певец Миша Крупин, который добровольно мобилизовался в ряды ВСУ, нарвался на критику в сети.

скандал актеры украинские звезды абьюзер насилие соцсети
Мария Мудрая - Редактор
Автор:
Мария Мудрая
