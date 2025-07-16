Мобілізований Крупін виступив проти ухилянтів — реакція мережі не забарилась

Мобілізований Крупін нарвався на хейт після заяв про ухилянтів
Український співак Міша Крупін, який добровільно мобілізувався до лав ЗСУ, нарвався на критику в мережі. Артист негативно висловився в бік чоловіків, які ухиляються від військової служби.
Про це він заявив на своїй сторінці в Threads.
Міша Крупін втрапив у скандал
Артист у соцмережах вирішив висловити своє негативне ставлення до тих, хто уникає мобілізації, та навіть заявив, що хотів би стати працівником територіального центру комплектування (ТЦК).
"Мда, читаю пости сикунів-ухилянтів і розумію, що з радістю працював би в ТЦК", — написав Крупін.
Натомість у коментарях більшість користувачів мережі не погодилася із висловлюваннями артиста та розкритикувала його у коментарях.
Юзери звинуватили співака в тому, що він продовжує давати концерти замість виконання бойових задач, і навіть пригадали Крупіну, як він свого часу мав концерти в Росії та записував пісні з виконавцями, які підтримують війну.
Мовчати Крупін теж не став та доволі різко відповів своїм хейтерам. Артист зазначив, що до мобілізації також допомагав армії та підтримував Україну.
Зазначимо, що влітку 2024 року Міша Крупін заявив про своє бажання доєднатися до українського війська. В лютому цього року артист заявив про те, що успішно пройшов ВЛК та базову загальновійськову підготовку. Також у своїх соцмережах артист активно закликає українців також взяти до рук зброю та боронити державу.
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