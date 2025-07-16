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Головна arrow Шоу-бізнес arrow Мобілізований Крупін нарвався на хейт після заяв про ухилянтів arrow

Мобілізований Крупін нарвався на хейт після заяв про ухилянтів

16 липня 2025 12:52
Аліна Зіброва - Редактор
Аліна Зіброва
Редактор
Мобілізований Крупін виступив проти ухилянтів — реакція мережі не забарилась
Міша Крупін. Фото: instagram.com/mishakrupin1
Аліна Зіброва - Редактор
Аліна Зіброва
Редактор

Український співак Міша Крупін, який добровільно мобілізувався до лав ЗСУ, нарвався на критику в мережі. Артист негативно висловився в бік чоловіків, які ухиляються від військової служби.

Про це він заявив на своїй сторінці в Threads.

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Міша Крупін втрапив у скандал

Артист у соцмережах вирішив висловити своє негативне ставлення до тих, хто уникає мобілізації, та навіть заявив, що хотів би стати працівником територіального центру комплектування (ТЦК).

"Мда, читаю пости сикунів-ухилянтів і розумію, що з радістю працював би в ТЦК", — написав Крупін.

Міша Крупін висловився про ухилянтів - фото
Публікація Крупіна. Фото: скриншот

Натомість у коментарях більшість користувачів мережі не погодилася із висловлюваннями артиста та розкритикувала його у коментарях.

Юзери звинуватили співака в тому, що він продовжує давати концерти замість виконання бойових задач, і навіть пригадали Крупіну, як він свого часу мав концерти в Росії та записував пісні з виконавцями, які підтримують війну.

Скандал з Мішею Крупіним - фото
Коментарі під дописом Міши Крупіна. Фото: скриншот

Мовчати Крупін теж не став та доволі різко відповів своїм хейтерам. Артист зазначив, що до мобілізації також допомагав армії та підтримував Україну.

Мішу Крупіна захейтили за бажання піти в ТЦК - фото
Перепалка між Крупіним та підписниками. Фото: скриншот

Зазначимо, що влітку 2024 року Міша Крупін заявив про своє бажання доєднатися до українського війська. В лютому цього року артист заявив про те, що успішно пройшов ВЛК та базову загальновійськову підготовку. Також у своїх соцмережах артист активно закликає українців також взяти до рук зброю та боронити державу.

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