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Мобилизованный Крупин нарвался на хейт после слов об уклонистах

16 июля 2025 12:52
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор
Мобилизованный Крупин выступил против уклонистов — реакция сети не заставила себя ждать
Миша Крупин. Фото: instagram.com/mishakrupin1
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор

Украинский певец Миша Крупин, который добровольно мобилизовался в ряды ВСУ, нарвался на критику в сети. Артист негативно высказался в сторону мужчин, которые уклоняются от военной службы.

Об этом он заявил на своей странице в Threads.

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Артист в соцсетях решил выразить свое негативное отношение к тем, кто избегает мобилизации, и даже заявил, что хотел бы стать работником территориального центра комплектования (ТЦК).

"Мда, читаю посты сикунов-уклонистов и понимаю, что с радостью работал бы в ТЦК", — написал Крупин.

Міша Крупін висловився про ухилянтів - фото
Публикация Крупина. Фото: скриншот

Зато в комментариях большинство пользователей сети не согласилось с высказываниями артиста и раскритиковало его в комментариях.

Юзеры обвинили певца в том, что он продолжает давать концерты вместо выполнения боевых задач, и даже припомнили Крупину, как у него в свое время были концерты в России и он записывал песни с исполнителями, которые поддерживают войну.

Скандал з Мішею Крупіним - фото
Комментарии под сообщением Миши Крупина. Фото: скриншот

Молчать Крупин тоже не стал и довольно резко ответил своим хейтерам. Артист отметил, что до мобилизации также помогал армии и поддерживал Украину.

Мішу Крупіна захейтили за бажання піти в ТЦК - фото
Перепалка между Крупиным и подписчиками. Фото: скриншот

Отметим, что летом 2024 года Миша Крупин заявил о своем желании присоединиться к украинской армии. В феврале этого года артист заявил о том, что успешно прошел ВВК и базовую общевойсковую подготовку. Также в своих соцсетях артист активно призывает украинцев также взять в руки оружие и защищать государство.

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