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Головна arrow Шоу-бізнес arrow Ігор Кондратюк влаштував публічну прочуханку Андрію Данилку arrow

Ігор Кондратюк влаштував публічну прочуханку Андрію Данилку

11 липня 2025 12:38
Аліна Зіброва - Редактор
Аліна Зіброва
Редактор
Гучний скандал із Сердючкою — Кондратюк різко висловився про артиста
Ігор Кондратюк. Фото: кадр з відео
Аліна Зіброва - Редактор
Аліна Зіброва
Редактор

Український продюсер Ігор Кондратюк жорстко розкритикував артиста Андрія Данилка, який відомий своїм образом Вєрки Сердючки. Шоумен різко відреагував на мовний скандал навколо зірки.

Свою позицію продюсер висловив у "Слей Шоу".

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Продюсер обурився тим, що під час повномасштабної війни Сердючка продовжує виступати зі своїми російськомовними піснями.

"Не у всіх є мізки. Це єдина відповідь. Помножити на нуль Вєрку Сердючку та її російськомовні пісні. Йому до д*пи, що палять українські книжки, українські прапори, розстрілюють українських військових. Не всі талановиті люди розумні", — висловився Кондратюк.

На думку продюсера, Данилко міг з легкістю перекласти усі свої хіти українською і люди так само продовжували б їх слухати та ходити на його концерти.

"Перекласти пісню "Дольче Габана", вона в приспіві українською мовою. Там поміняти тільки два звучання в кінці. Він цього не робить. "Лаша Тумбай" — офігенна пісня. Якою мовою "Лаша Тумбай"? Ніякою. Тобто це тупий принцип Андрія Данилка", — сказав Кондратюк.

Нагадаємо, гучний скандал навколо Андрія Данилка виникнув після того, як на одному із концертів артист заспівав пісні російською мовою. На це звернув увагу мовний омбудсмен Тарас Кремінь. Однак згодом стало відомо, що жодних санкцій проти артиста застосовано не буде.

Натомість на концерті в Одесі Вєрка Сердючка просто зі сцени різко відповіла хейтерам.

А також на тлі скандалу Анастасія Приходько заявила, що теж співатиме пісні російською мовою.

скандал Андрій Данилко Ігор Кондратюк Вєрка Сердючка українські зірки
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