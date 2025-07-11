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Главная arrow Шоу-бизнес arrow Игорь Кондратюк устроил публичную взбучку Андрею Данилко arrow

Игорь Кондратюк устроил публичную взбучку Андрею Данилко

11 июля 2025 12:38
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор
Громкий скандал с Сердючкой — Кондратюк резко высказался об артисте
Игорь Кондратюк. Фото: кадр из видео
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор

Украинский продюсер Игорь Кондратюк жестко раскритиковал артиста Андрея Данилко, который известен своим образом Верки Сердючки. Шоумен резко отреагировал на языковой скандал вокруг звезды.

Свою позицию продюсер высказал в "Слей Шоу".

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Продюсер возмутился тем, что во время полномасштабной войны Сердючка продолжает выступать со своими русскоязычными песнями.

"Не у всех есть мозги. Это единственный ответ. Умножить на ноль Верку Сердючку и ее русскоязычные песни. Ему до д*пы, что жгут украинские книги, украинские флаги, расстреливают украинских военных. Не все талантливые люди умные", — высказался Кондратюк.

По мнению продюсера, Данилко мог с легкостью перевести все свои хиты на украинский и люди так же продолжали бы их слушать и ходить на его концерты.

"Перевести песню "Дольче Габана", она в припеве на украинский язык. Там поменять только два звучания в конце. Он этого не делает. "Лаша Тумбай" — офигенная песня. На каком языке "Лаша Тумбай"? Ни на каком. То есть это тупой принцип Андрея Данилко", — сказал Кондратюк.

Напомним, громкий скандал вокруг Андрея Данилко возник после того, как на одном из концертов артист спел песни на русском языке. На это обратил внимание языковой омбудсмен Тарас Кремень. Однако впоследствии стало известно, что никаких санкций против артиста применены не будут.

Зато на концерте в Одессе Верка Сердючка прямо со сцены резко ответила хейтерам.

А также на фоне скандала Анастасия Приходько заявила, что тоже будет петь песни на русском языке.

скандал Андрей Данилко Игорь Кондратюк Верка Сердючка украинские звезды
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