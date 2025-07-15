Де зараз Влад Яма — усе, що відомо про життя хореографа

Влад Яма. Фото: instagram.com/vladyama_official

Український хореограф Влад Яма після початку повномасштабної війни отримав чимало хейту на свою адресу, адже покинув країну. Зараз танцівник разом з родиною також перебуває за межами України та, видається, не планує повертатися.

Новини.LIVE розповідають, де зараз живе хореограф та чим займається.

Реклама

Читайте також:

Куди зник Влад Яма

У день початку повномасштабної війни Влад Яма перебував в Україні та займався евакуацією своїх батьків із Запоріжжя. Згодом його родина провела декілька днів у Європі, а потім вирушила до Сполучених Штатів. Проте досі залишається незрозумілим, яким чином сам хореограф виїхав за кордон.

Влад Яма та його дружина з батьками і сином. Фото: instagram.com/vladyama_official

Наразі разом із дружиною Ліланою та сином Леоном танцюрист живе у Маямі.

У своїх соцмережах Яма висловився проти російської агресії та підтримав українців, а також дякував нашим захисникам. Окрім того, хореограф часто організовує благодійні мастер-класи та бере участь у заходах на підтримку України.

Влад Яма на благодійному аукціоні в США. Фото: instagram.com/vladyama_official

Щоправда, і тут не обійшлося без скандалів. Так, Яма неодноразово опинявся в центрі скандалів через те, що його бачили в компанії росіян. Наприклад, він сам згадував, що співпрацює з американською танцювальною студією Miami Dance Academy, у складі якої є громадяни РФ. А в листопаді 2024 року ЗМІ повідомляли, що Яма був помічений на вечірці в Чикаго, де зібралася переважно російськомовна публіка.

Влад Яма та його дружина на заході. Фото: instagram.com/vladyama_official

Попри проукраїнську позицію та допомогу, повертатися назад на батьківщину родина зірки поки не планує, що дуже обурює багатьох шанувальників артиста. Під публікаціями у мережі Яма часто отримує багато гнівних коментарів.

А нещодавно танцюрист вступив у словесну перепалку з однією із підписниць. У відповідь на її коментар Яма заявив, що покинув країну за законом.

Влад Яма відповів на коментар. Фото: скриншот

Раніше ми розповідали, як живе ексчоловік Ані Лорак та чи спілкується він із колишньою-зрадницею.

А також ШІ обрав 5 найгарніших зірок українського шоубізнесу, на його думку.