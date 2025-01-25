Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Безбідне життя за кордоном — як заробляють Потап, Винник і Яма arrow

Безбідне життя за кордоном — як заробляють Потап, Винник і Яма

25 січня 2025 17:05
Єлизавета Супівська - редактор
Потап, Олег Винник і Влад Яма – на які гроші живуть за кордоном
Репер Потап. Фото: Instagram/realpotap
Єлизавета Супівська - редактор

Популярні раніше в Україні зірки — Потап, Олег Винник і Влад Яма — виїхали за кордон через повномасштабну війну. І, судячи з усього, не планують повертатися. Постає питання, на які гроші живуть чоловіки і чим заробляють на безбідне існування.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як заробляють Потап, Олег Винник і Влад Яма.

Читайте також:

На які гроші живе Потап

Продюсер і репер Олексій Потапенко навряд чи може пожалітися на відсутність грошей. Він встиг накопичити чималу суму протягом діяльності в Україні. Варто лише згадати часи просування гуртів "Время и Стекло" та Mozgi плюс його сценічну діяльність у парі з Настею Каменських. На свої заощадження він уже 3 роки мешкає за кордоном.

Щоправда, капітал планомірно зменшується, судячи з наміру Потапа знову вийти на сцену. Чоловік анонсував кілька березневих концертів у Сполучених Штатах Америки: в Нью-Йорку, Лос-Анджелесі, Філадельфії та Маямі. Репер виступатиме під новим псевдонімом Slavic Balagan, використовуючи свій колишній репертуар.

Чи вдасться Потапу завоювати західну аудиторію, невідомо. Українці висміяли бажання продюсера повернутися до творчості, його репутація вкотре постраждала.

 

Олексій Потапенко
Продюсер і репер Потап планує дати концерти у США. Фото: Instagram/realpotap

Як заробляє Олег Винник

Співак виїхав у Німеччину ще до початку повномасштабної війни. Його проживання за кордоном нібито пояснюється необхідністю лікування. На нестачу коштів артист також не скаржиться, принаймні, за словами дотичних людей.

Експерт Денис Путінцев зауважив, що у Винника вистачає капіталу, аби відкрити в Німеччині невеликий бізнес. Він встиг заробити гроші на безбідне проживання у Європі. Схожу думку висловив приятель співака — музикант і військовий ЗСУ Роман Недзельський.

"Немає і 10 років, як Олег в Україні працює. А він соліст найвідоміших мюзиклів у Європі. І до сьогодні отримує роялті від своєї роботи, яку він робив впродовж тих восьми років. Олег має прихильників по всьому світу. Він часто їздив по всіх діаспорах", — констатував Недзельський в інтерв'ю Ростиславу Калацинському.

Попри це, артист також вирішив повернутися на сцену. Він мав дати великий концерт у Польщі наприкінці грудня 2024 року, але незадовго до події скасував виступ "із технічних причин". Що насправді сталося, невідомо, проте ходять чутки, що квитки продавалися дуже погано.

Тож Олег анонсував нові концерти, але в Чехії, цього разу — в одному з місцевих ресторанів. Як відомо, вхід коштує 3 000 чеських крон, тобто понад 5 200 грн.

 

Олег Винник
Співак Олег Винник виступатиме у Чехії. Фото: Instagram/olegg._.vynnyk

На що живе Влад Яма

У випадку з хореографом не потрібно нічого домислювати. Влад Яма відповів на питання про заробіток у соціальній мережі Instagram. Якось його запитали, чим доводиться заробляти на життя, мешкаючи в США. Чоловік чесно відповів, що продовжує займатися танцями і розвивати кар'єру.

Влад Яма викладає танцювальну майстерність в американських студіях, інколи проводить приватні уроки для іноземців. Він проживає в Маямі, штат Флорида, разом із родиною.

 

Владислав Яма
Хореограф Влад Яма живе і працює у США. Фото: Instagram/vladyama_official

Нагадаємо, український радіоведучий та блогер Слава Дьомін посміявся над планами співака Олега Винника повернутися на сцену. Він упевнений, що артист скасує заплановані на лютий виступи в Чехії так само, як скасував концерт у Польщі.

Також ми писали, що музичний продюсер Потап планує займатися творчістю у Сполучених Штатах Америки. Він анонсував кілька концертів і навіть змінив сценічний псевдонім.

Потап гроші Влад Яма Олег Винник доходи

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:08 Для "обмежено придатних" продовжили термін проходження ВЛК

17:53 Харків'янка ошукала трьох жінок на 220 тис грн на сайті знайомств

17:45 Евакуатори з Німеччини — коли вони з’являться на вулицях Одеси

17:45 Україна в тумані — синоптики спрогнозували погоду на завтра

17:33 Сибіга сказав, як потрібно домовлятися з Росією

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

17:25 Яким був би світ, якби вижили динозаври — ШІ показав фото

17:15 Утримання бездомних тварин в Одесі — інспекція від депутатки

17:15 На ці квартири шалений попит — що обирають майже всі покупці

17:07 Транзит російського газу — чи буде Україна продовжувати контракт

17:05 Пільги на розмитнення авто у 2025 році — кому доступні

18:08 Для "обмежено придатних" продовжили термін проходження ВЛК

17:53 Харків'янка ошукала трьох жінок на 220 тис грн на сайті знайомств

17:45 Евакуатори з Німеччини — коли вони з’являться на вулицях Одеси

17:45 Україна в тумані — синоптики спрогнозували погоду на завтра

17:33 Сибіга сказав, як потрібно домовлятися з Росією

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

17:25 Яким був би світ, якби вижили динозаври — ШІ показав фото

17:15 Утримання бездомних тварин в Одесі — інспекція від депутатки

17:15 На ці квартири шалений попит — що обирають майже всі покупці

17:07 Транзит російського газу — чи буде Україна продовжувати контракт

17:05 Пільги на розмитнення авто у 2025 році — кому доступні

06:49 Чи закінчить Трамп війну: чого хочуть США та на що згодна Україна

06:40 В Україні оновились ціни на латунь — скільки платять за брухт

24 січня 2025

06:40 Ціни на алюміній в Україні — як оновилась вартість брухту у січні

06:20 Пенсії за балами — все про нову систему та що буде з виплатами

23 січня 2025

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

06:20 Ціни на нерухомість в Україні — як зросла вартість оренди у 2025

22 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

Text

00:00 Вироків для представників ТЦК майже немає, — Кравець

24 січня 2025
Text

19:17 Зеленському 47 — про що одесити хочуть поговорити з президентом

Text

17:50 Кабмін змінив відстрочки для студентів — ефір Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко розкритикував можливе зниження призовного віку

Text

13:00 Демченко висловився щодо суду над командиром 155-ї бригади

Text

13:00 Трамп може зустрітися з Путіним і готує угоду — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

11:02 Братчук повідомив, яка ситуація у Великій Новосілці на Донеччині

Text

09:45 У ДСНС Київщини повідомили про збільшення жертв нічної атаки

Text

08:00 Трамп анонсував зустріч з Путіним — ефір Ранок.LIVE

23 січня 2025
Text

22:03 Нардеп заявив про факти торгівлі між бригадою Галушкіна й РФ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

20 січня 2025

12:10 Яйця та ще 3 інгредієнти — салат за 2 хв, неможливо відірватися

23:23 Як у "Резерв+" дізнатися, чи перебуваєш ти в розшуку