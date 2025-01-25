Потап, Олег Винник і Влад Яма – на які гроші живуть за кордоном

Репер Потап. Фото: Instagram/realpotap

Популярні раніше в Україні зірки — Потап, Олег Винник і Влад Яма — виїхали за кордон через повномасштабну війну. І, судячи з усього, не планують повертатися. Постає питання, на які гроші живуть чоловіки і чим заробляють на безбідне існування.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як заробляють Потап, Олег Винник і Влад Яма.

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На які гроші живе Потап

Продюсер і репер Олексій Потапенко навряд чи може пожалітися на відсутність грошей. Він встиг накопичити чималу суму протягом діяльності в Україні. Варто лише згадати часи просування гуртів "Время и Стекло" та Mozgi плюс його сценічну діяльність у парі з Настею Каменських. На свої заощадження він уже 3 роки мешкає за кордоном.

Щоправда, капітал планомірно зменшується, судячи з наміру Потапа знову вийти на сцену. Чоловік анонсував кілька березневих концертів у Сполучених Штатах Америки: в Нью-Йорку, Лос-Анджелесі, Філадельфії та Маямі. Репер виступатиме під новим псевдонімом Slavic Balagan, використовуючи свій колишній репертуар.

Чи вдасться Потапу завоювати західну аудиторію, невідомо. Українці висміяли бажання продюсера повернутися до творчості, його репутація вкотре постраждала.

Продюсер і репер Потап планує дати концерти у США. Фото: Instagram/realpotap

Як заробляє Олег Винник

Співак виїхав у Німеччину ще до початку повномасштабної війни. Його проживання за кордоном нібито пояснюється необхідністю лікування. На нестачу коштів артист також не скаржиться, принаймні, за словами дотичних людей.

Експерт Денис Путінцев зауважив, що у Винника вистачає капіталу, аби відкрити в Німеччині невеликий бізнес. Він встиг заробити гроші на безбідне проживання у Європі. Схожу думку висловив приятель співака — музикант і військовий ЗСУ Роман Недзельський.

"Немає і 10 років, як Олег в Україні працює. А він соліст найвідоміших мюзиклів у Європі. І до сьогодні отримує роялті від своєї роботи, яку він робив впродовж тих восьми років. Олег має прихильників по всьому світу. Він часто їздив по всіх діаспорах", — констатував Недзельський в інтерв'ю Ростиславу Калацинському.

Попри це, артист також вирішив повернутися на сцену. Він мав дати великий концерт у Польщі наприкінці грудня 2024 року, але незадовго до події скасував виступ "із технічних причин". Що насправді сталося, невідомо, проте ходять чутки, що квитки продавалися дуже погано.

Тож Олег анонсував нові концерти, але в Чехії, цього разу — в одному з місцевих ресторанів. Як відомо, вхід коштує 3 000 чеських крон, тобто понад 5 200 грн.

Співак Олег Винник виступатиме у Чехії. Фото: Instagram/olegg._.vynnyk

На що живе Влад Яма

У випадку з хореографом не потрібно нічого домислювати. Влад Яма відповів на питання про заробіток у соціальній мережі Instagram. Якось його запитали, чим доводиться заробляти на життя, мешкаючи в США. Чоловік чесно відповів, що продовжує займатися танцями і розвивати кар'єру.

Влад Яма викладає танцювальну майстерність в американських студіях, інколи проводить приватні уроки для іноземців. Він проживає в Маямі, штат Флорида, разом із родиною.

Хореограф Влад Яма живе і працює у США. Фото: Instagram/vladyama_official

Нагадаємо, український радіоведучий та блогер Слава Дьомін посміявся над планами співака Олега Винника повернутися на сцену. Він упевнений, що артист скасує заплановані на лютий виступи в Чехії так само, як скасував концерт у Польщі.

Також ми писали, що музичний продюсер Потап планує займатися творчістю у Сполучених Штатах Америки. Він анонсував кілька концертів і навіть змінив сценічний псевдонім.