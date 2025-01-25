Потап, Олег Винник и Влад Яма – на какие деньги живут за границей

Рэпер Потап. Фото: Instagram/realpotap

Популярные раньше в Украине звезды — Потап, Олег Винник и Влад Яма — уехали за границу из-за полномасштабной войны. И, судя по всему, не планируют возвращаться. Возникает вопрос, на какие деньги живут мужчины и чем зарабатывают на безбедное существование.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как зарабатывают Потап, Олег Винник и Влад Яма.

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На какие деньги живет Потап

Продюсер и рэпер Алексей Потапенко вряд ли может пожаловаться на отсутствие денег. Он успел накопить немалую сумму на протяжении деятельности в Украине. Стоит лишь вспомнить времена продвижения групп "Время и Стекло" и Mozgi плюс его сценическую деятельность в паре с Настей Каменских. На свои сбережения он уже 3 года живет за границей.

Правда, капитал планомерно уменьшается, судя по намерению Потапа снова выйти на сцену. Мужчина анонсировал несколько мартовских концертов в Соединенных Штатах Америки: в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Филадельфии и Майами. Рэпер будет выступать под новым псевдонимом Slavic Balagan, используя свой прежний репертуар.

Удастся ли Потапу завоевать западную аудиторию, неизвестно. Украинцы высмеяли желание продюсера вернуться к творчеству, его репутация в очередной раз пострадала.

Продюсер и рэпер Потап планирует дать концерты в США. Фото: Instagram/realpotap

Как зарабатывает Олег Винник

Певец уехал в Германию еще до начала полномасштабной войны. Его проживание за границей якобы объясняется необходимостью лечения. На недостаток средств артист тоже не жалуется, по крайней мере, по словам некоторых людей.

Эксперт Денис Путинцев отметил, что у Винника хватает капитала, дабы открыть в Германии небольшой бизнес. Он успел заработать деньги на безбедное проживание в Европе. Похожее мнение высказал приятель певца — музыкант и военный ВСУ Роман Недзельский.

"Нету и 10 лет, как Олег в Украине работает. А он солист самых известных мюзиклов в Европе. И до сих пор получает роялти от своей работы, которую он делал на протяжении тех восьми лет. Олег имеет поклонников по всему миру. Он часто ездил по всем диаспорам", — констатировал Недзельский в интервью Ростиславу Калацинскому.

Несмотря на это, артист тоже решил вернуться на сцену. Он должен был дать большой концерт в Польше в конце декабря 2024 года, но незадолго до события отменил выступление "по техническим причинам". Что на самом деле произошло, неизвестно, однако ходят слухи, что билеты продавались очень плохо.

Поэтому Олег анонсировал новые концерты, но в Чехии, на этот раз — в одном из местных ресторанов. Как известно, вход стоит 3 000 чешских крон, то есть более 5 200 грн.

Певец Олег Винник будет выступать в Чехии. Фото: Instagram/olegg._.vynnyk

На что живет Влад Яма

В случае с хореографом не нужно ничего додумывать. Влад Яма ответил на вопрос о заработке в социальной сети Instagram. Как-то его спросили, чем приходится зарабатывать на жизнь, проживая в США. Мужчина честно ответил, что продолжает заниматься танцами и развивать карьеру.

Влад Яма преподает танцевальное мастерство в американских студиях, иногда проводит частные уроки для иностранцев. Он проживает в Майами, штат Флорида, вместе с семьей.

Хореограф Влад Яма живет и работает в США. Фото: Instagram/vladyama_official

Напомним, украинский радиоведущий и блогер Слава Демин посмеялся над планами певца Олега Винника вернуться на сцену. Он уверен, что артист отменит запланированные на февраль выступления в Чехии так же, как отменил концерт в Польше.

Мы писали, что музыкальный продюсер Потап планирует заниматься творчеством в Соединенных Штатах Америки. Он анонсировал несколько концертов и даже сменил сценический псевдоним.