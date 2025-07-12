Куди зник колишній Ані Лорак — усе, що відомо про Мурата Налкакіоглу

Як живе колишній Лорак — його позиція та стосунки зі зрадницею
Колишній чоловік скандальної співачки Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налкакіоглу, кардинально змінив своє життя після розлучення. Він знайшов кохання та продовжує працювати в Україні.
Новини.LIVE розповідають подробиці.
Що відомо про життя Мурата Налкакіоглу
На відміну від свої колишньої дружини, яка зрадила Україну та залишилася в Росії, бізнесмен виступив проти війни. Мурат продовжує вести свій бізнес в Україні та вважає себе "турецьким бізнесменом з українською душею".
У своїх соцмережах Налкакіоглу неодноразово висловлювався проти російського вторгнення та політики кремля.
Натомість донька бізнесмена від Ані Лорак продовжує жити в країні-агресорці разом зі своєю мамою. Софія часто навідується в гості до свого батька — найчастіше вони зустрічаються у Туреччині.
Саме через доньку Налкакіоглу продовжує спілкування з Лорак. Раніше у своїх інтерв'ю бізнесмен казав про те, що вони зі скандальною колишньою уникають політичних дискусій, а їхня взаємодія обмежується темами виховання Софії.
Тим часом в особистому житті Мурата вирують пристрасті. Після розлучення з візажисткою Лілєю Реус, підприємець закрутив роман із блогеркою Анастасією — дівчина навіть чекала дитину, але роман тривав усього пів року.
Після розставання Налкакіоглу приписували стосунки зі співачкою Іриною Білик. Вони часто з'являлися разом на публічних заходах, а також артистка рекламувала лінійку косметики "Farmasi Україна". Але згодом Білик та Налкакіоглу заявили, що їх пов'язує лише дружба.
У квітні стало відомо, що бізнесмен зустрічався із фітнес-тренеркою Людмилою. Пара разом їздила до Стамбула та ділилися романтичними фото у мережі.
Зараз бізнесмен продовжує жити на дві країни — Туреччину, де живуть його рідні, та Україну, де він веде бізнес.
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