Куди зник колишній Ані Лорак — усе, що відомо про Мурата Налкакіоглу

Мурат Налкакіоглу. Фото: instagram.com/muratnalca

Колишній чоловік скандальної співачки Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налкакіоглу, кардинально змінив своє життя після розлучення. Він знайшов кохання та продовжує працювати в Україні.

Новини.LIVE розповідають подробиці.

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На відміну від свої колишньої дружини, яка зрадила Україну та залишилася в Росії, бізнесмен виступив проти війни. Мурат продовжує вести свій бізнес в Україні та вважає себе "турецьким бізнесменом з українською душею".

У своїх соцмережах Налкакіоглу неодноразово висловлювався проти російського вторгнення та політики кремля.

Мурат Налкакіоглу у вишиванці. Фото: instagram.com/muratnalca

Натомість донька бізнесмена від Ані Лорак продовжує жити в країні-агресорці разом зі своєю мамою. Софія часто навідується в гості до свого батька — найчастіше вони зустрічаються у Туреччині.

Саме через доньку Налкакіоглу продовжує спілкування з Лорак. Раніше у своїх інтерв'ю бізнесмен казав про те, що вони зі скандальною колишньою уникають політичних дискусій, а їхня взаємодія обмежується темами виховання Софії.

Мурат Налкакіоглу з донькою Софією. Фото: instagram.com/muratnalca

Тим часом в особистому житті Мурата вирують пристрасті. Після розлучення з візажисткою Лілєю Реус, підприємець закрутив роман із блогеркою Анастасією — дівчина навіть чекала дитину, але роман тривав усього пів року.

Після розставання Налкакіоглу приписували стосунки зі співачкою Іриною Білик. Вони часто з'являлися разом на публічних заходах, а також артистка рекламувала лінійку косметики "Farmasi Україна". Але згодом Білик та Налкакіоглу заявили, що їх пов'язує лише дружба.

Ірина Білик та Мурат Налкакіоглу. Фото: instagram.com/muratnalca

У квітні стало відомо, що бізнесмен зустрічався із фітнес-тренеркою Людмилою. Пара разом їздила до Стамбула та ділилися романтичними фото у мережі.

Мурат Налкакіоглу з новою обраницею. Фото: instagram.com/muratnalca

Зараз бізнесмен продовжує жити на дві країни — Туреччину, де живуть його рідні, та Україну, де він веде бізнес.

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