Куда исчез бывший Ани Лорак — все, что известно о Мурате Налкакиоглу

Как живет бывший Лорак — его позиция и отношения с предательницей
Бывший муж скандальной певицы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налкакиоглу, кардинально изменил свою жизнь после развода. Он нашел любовь и продолжает работать в Украине.
Новини.LIVE рассказывают подробности.
Что известно о жизни Мурата Налкакиоглу
В отличие от своей бывшей жены, которая предала Украину и осталась в России, бизнесмен выступил против войны. Мурат продолжает вести свой бизнес в Украине и считает себя "турецким бизнесменом с украинской душой".
В своих соцсетях Налкакиоглу неоднократно высказывался против российского вторжения и политики кремля.
Зато дочь бизнесмена от Ани Лорак продолжает жить в стране-агрессоре вместе со своей мамой. София часто наведывается в гости к своему отцу - чаще всего они встречаются в Турции.
Именно через дочь Налкакиоглу продолжает общение с Лорак. Ранее в своих интервью бизнесмен говорил о том, что они со скандальной бывшей избегают политических дискуссий, а их взаимодействие ограничивается темами воспитания Софии.
Тем временем в личной жизни Мурата бушуют страсти. После развода с визажисткой Лилей Реус, предприниматель закрутил роман с блогершей Анастасией — девушка даже ждала ребенка, но роман длился всего полгода.
После расставания Налкакиоглу приписывали отношения с певицей Ириной Билык. Они часто появлялись вместе на публичных мероприятиях, а также артистка рекламировала линейку косметики "Farmasi Украина". Но впоследствии Билык и Налкакиоглу заявили, что их связывает только дружба.
В апреле стало известно, что бизнесмен встречался с фитнес-тренером Людмилой. Пара вместе ездила в Стамбул и делились романтическими фото в сети.
Сейчас бизнесмен продолжает жить на две страны — Турцию, где живут его родные, и Украину, где он ведет бизнес.
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