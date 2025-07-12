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Главная arrow Шоу-бизнес arrow Как живет бывший Лорак — его позиция и отношения с предательницей arrow

Как живет бывший Лорак — его позиция и отношения с предательницей

12 июля 2025 21:30
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор
Куда исчез бывший Ани Лорак — все, что известно о Мурате Налкакиоглу
Мурат Налкакиоглу. Фото: instagram.com/muratnalca
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор

Бывший муж скандальной певицы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налкакиоглу, кардинально изменил свою жизнь после развода. Он нашел любовь и продолжает работать в Украине.

Новини.LIVE рассказывают подробности.

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Что известно о жизни Мурата Налкакиоглу

В отличие от своей бывшей жены, которая предала Украину и осталась в России, бизнесмен выступил против войны. Мурат продолжает вести свой бизнес в Украине и считает себя "турецким бизнесменом с украинской душой".

В своих соцсетях Налкакиоглу неоднократно высказывался против российского вторжения и политики кремля.

Колишній чоловік Ані Лорак Мурат Налкакіоглу
Мурат Налкакиоглу в вышиванке. Фото: instagram.com/muratnalca

Зато дочь бизнесмена от Ани Лорак продолжает жить в стране-агрессоре вместе со своей мамой. София часто наведывается в гости к своему отцу - чаще всего они встречаются в Турции.

Именно через дочь Налкакиоглу продолжает общение с Лорак. Ранее в своих интервью бизнесмен говорил о том, что они со скандальной бывшей избегают политических дискуссий, а их взаимодействие ограничивается темами воспитания Софии.

Мурат Налкакіоглу з донькою від Ані Лорак - фото
Мурат Налкакиоглу с дочерью Софией. Фото: instagram.com/muratnalca

Тем временем в личной жизни Мурата бушуют страсти. После развода с визажисткой Лилей Реус, предприниматель закрутил роман с блогершей Анастасией — девушка даже ждала ребенка, но роман длился всего полгода.

После расставания Налкакиоглу приписывали отношения с певицей Ириной Билык. Они часто появлялись вместе на публичных мероприятиях, а также артистка рекламировала линейку косметики "Farmasi Украина". Но впоследствии Билык и Налкакиоглу заявили, что их связывает только дружба.

Мурат Налкакіоглу та Ірина Білик - фото
Ирина Билык и Мурат Налкакиоглу. Фото: instagram.com/muratnalca

В апреле стало известно, что бизнесмен встречался с фитнес-тренером Людмилой. Пара вместе ездила в Стамбул и делились романтическими фото в сети.

Мурат Налкакіоглу закрутив новий роман
Мурат Налкакиоглу с новой избранницей. Фото: instagram.com/muratnalca

Сейчас бизнесмен продолжает жить на две страны — Турцию, где живут его родные, и Украину, где он ведет бизнес.

Ранее стало известно, как ботокс и жизнь в России изменили Таисию Повалий — ее просто не узнать.

А также мы рассказывали, куда исчезла певица Гайтана, которая была звездой "нулевых".

Ани Лорак знаменитости Мурат Налчаджиоглу шоу-бизнес соцсети
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00:02 Как КГГА "легализует" веревочные аттракционы — наше расследование

12 июля

23:58 В "Охматдете" под атакой детям пересадили органы 4-летнего донора

23:30 В Харькове задержка поездов — Укрзализныця назвала причины

23:30 РФ нанесла массированный дроновый удар по Сумщине — последствия

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