Що зробило з Таїсією Повалій життя в Росії — майже не схожа на себе

Таїсія Повалій. Фото: instagram.com/tpovaliyofficial

Співачка-зрадниця Таїсія Повалій, яка втекла до Росії, з кожним роком все більше лякає своїм зовнішнім виглядом. На свіжих кадрах навіть шанувальникам все важче впізнати скандальну артистку.

Новини.LIVE розповідає подробиці.

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Який вигляд має Таїсія Повалій

Колишня Народна артистка України у гонитві за молодістю стала частою гостею у кабінеті косметолога та пластичного хірурга. 60-річна Повалій пристрастилася до ботоксу та намагається сховати ознаки віку за допомогою скальпеля.

Таїсія Повалій зараз. Фото: instagram.com/tpovaliyofficial

Пластичні хірурги у соцмережах відмічають, що співачка встигла зробити філлери для обличчя, збільшити губи, змінила форму носа та контур підборіддя. Окрім того, Повалій робила підтяжку обличчя та брів.

Обличчя Таїсії Повалій після пластики. Фото: instagram.com/tpovaliyofficial

Окрім того, артистка є прихильницею яскравого макіяжу, який також змінює риси її обличчя. А також фотошопу. Тож не дивно, що на деяких фото зрадницю просто не впізнати.

Зрадниця Повалій. Фото: instagram.com/tpovaliyofficial

Однак навіть така кількість пластичних операцій та косметичних процедур не допомогла артистці мати молодший вигляд. Користувачі мережі шоковані тим, як швидко її обличчя втрачає природні риси.

Повалій "підсіла" на пластику. Фото: instagram.com/tpovaliyofficial

Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни Повалій разом із чоловіком Ігорем Ліхутою втекла до Росії. Скандальна артистка зрадила батьківщину та підтримала криваву політику президента РФ Путіна. Зараз співачка прославляє окупантів та активно бере участь у пропагандистських заходах. Окрім того, 2022 запроданка отримала паспорт РФ.

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