Что сделала с Таисией Повалий жизнь в России — почти не похожа на себя

Пластика и годы сделали свое — Таисию Повалий уже не узнать
Сбежавшая в Россию певица-предательница Таисия Повалий с каждым годом все больше пугает своим внешним видом. На свежих кадрах даже поклонникам все труднее узнать скандальную артистку.
Новини.LIVE рассказывает подробности.
Как выглядит Таисия Повалий
Бывшая Народная артистка Украины в погоне за молодостью стала частой гостьей в кабинете косметолога и пластического хирурга. 60-летняя Повалий пристрастилась к ботоксу и пытается скрыть признаки возраста с помощью скальпеля.
Пластические хирурги в соцсетях отмечают, что певица успела сделать филлеры для лица, увеличить губы, изменила форму носа и контур подбородка. Кроме того, Повалий делала подтяжку лица и бровей.
Кроме того, артистка является поклонницей яркого макияжа, который также меняет черты ее лица. А также фотошопа. Неудивительно, что на некоторых фото предательницу просто не узнать.
Однако даже такое количество пластических операций и косметических процедур не помогло артистке выглядеть моложе. Пользователи сети шокированы тем, как быстро ее лицо теряет естественные черты.
Напомним, что от начала полномасштабной войны Повалий вместе с мужем Игорем Лихутой сбежала в Россию. Скандальная артистка предала родину и поддержала кровавую политику президента РФ Путина. Сейчас певица прославляет оккупантов и активно участвует в пропагандистских мероприятиях. Кроме того, в 2022 году предательница получила паспорт РФ.
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