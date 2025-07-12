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Главная arrow Шоу-бизнес arrow Пластика и годы сделали свое — Таисию Повалий уже не узнать arrow

Пластика и годы сделали свое — Таисию Повалий уже не узнать

12 июля 2025 05:54
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор
Что сделала с Таисией Повалий жизнь в России — почти не похожа на себя
Таисия Повалий. Фото: instagram.com/tpovaliyofficial
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор

Сбежавшая в Россию певица-предательница Таисия Повалий с каждым годом все больше пугает своим внешним видом. На свежих кадрах даже поклонникам все труднее узнать скандальную артистку.

Новини.LIVE рассказывает подробности.

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Как выглядит Таисия Повалий

Бывшая Народная артистка Украины в погоне за молодостью стала частой гостьей в кабинете косметолога и пластического хирурга. 60-летняя Повалий пристрастилась к ботоксу и пытается скрыть признаки возраста с помощью скальпеля.

Таїсія Повалій після пластики - фото
Таисия Повалий сейчас. Фото: instagram.com/tpovaliyofficial

Пластические хирурги в соцсетях отмечают, что певица успела сделать филлеры для лица, увеличить губы, изменила форму носа и контур подбородка. Кроме того, Повалий делала подтяжку лица и бровей.

Таїсія Повалій зробила пластику - фото
Лицо Таисии Повалий после пластики. Фото: instagram.com/tpovaliyofficial

Кроме того, артистка является поклонницей яркого макияжа, который также меняет черты ее лица. А также фотошопа. Неудивительно, что на некоторых фото предательницу просто не узнать.

Який вигляд має Таїсія Повалій - фото
Предательница Повалий. Фото: instagram.com/tpovaliyofficial

Однако даже такое количество пластических операций и косметических процедур не помогло артистке выглядеть моложе. Пользователи сети шокированы тем, как быстро ее лицо теряет естественные черты.

Таїсія Повалій зараз - який вигляд має
Повалий "подсела" на пластику. Фото: instagram.com/tpovaliyofficial

Напомним, что от начала полномасштабной войны Повалий вместе с мужем Игорем Лихутой сбежала в Россию. Скандальная артистка предала родину и поддержала кровавую политику президента РФ Путина. Сейчас певица прославляет оккупантов и активно участвует в пропагандистских мероприятиях. Кроме того, в 2022 году предательница получила паспорт РФ.

Ранее в сети появились шокирующие кадры со звездой "Сватов", которая молчит о войне, — как выглядит актриса, сыгравшая Ольгу Николаевну.

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пластическая хирургия Таисия Повалий путинисты певица
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08:15 Пруд в аренде — можно ли рыбачить без разрешения в 2025

Повреждены дома и авто — фото последствий обстрела Львова - 80x80

Повреждены дома и авто — фото последствий обстрела Львова

08:15 Жилье в самом большом районе Киева — где выгодно купить "однушку"

08:05 Повреждены дома и авто — фото последствий обстрела Львова

07:34 РФ нанесла более 500 ударов по Запорожью за сутки — есть погибшие

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