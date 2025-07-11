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Головна arrow Шоу-бізнес arrow Росія знищила студію, в якій Дорофєєва і Позитив зняли свій кліп arrow

Росія знищила студію, в якій Дорофєєва і Позитив зняли свій кліп

11 липня 2025 16:20
Аліна Зіброва - Редактор
Аліна Зіброва
Редактор
Дорофєєва показала знищену РФ студію, у якій вони знімали кліп з Позитивом (фото)
Надя Дорофєєва та Позитив у кліпі. Фото: пресслужба
Аліна Зіброва - Редактор
Аліна Зіброва
Редактор

Українська співачка Надя Дорофєєва шокувала кадрами зі студії, в якій вони із Позитивом знімали новий кліп на пісню "Смак-Печаль". Локація була повністю зруйнована під час російської атаки на Київ.

Наслідками удару співачка поділилася в Instagram.

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10 липня Дорофєєва та Позитив презентували свій перший за тривалий час спільний кліп. А пізніше з'ясувалося, що того ж дня російські окупанти знищили студію, на якій проходили знімання.

Дорофєєва показала, який вигляд мала локація під час знімань та після російського удару. У будівлі сталася серйозна пожежа, яка знищила усе.

"Зверху — кадр з нашого з Позитивом нового кліпу, який вийшов вчора. Знизу — студія, в якій ми його ще зовсім нещодавно знімали… Кілька годин тому ми дізналися, що вона припинила своє існування внаслідок масованої ракетно-дронової атаки по Києву 10 липня", — розповіла співачка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

За словами артистки, власники прийняли рішення не відновлювати будівлю, тож збір не оголошували. Натомість Дорофєєва попросила підтримати наших захисників, які відбивають атаки ворога.

"Студію не будуть відновлювати, тому команда не просить про допомогу. Просять лише про одне — підтримувати наші Сили оборони, донатити. Я не знаю, як вивозити ці щоденні контрасти…", — додала співачка.

Раніше Ольга Сумська шокувала кадрами з власної квартири під час нічної атаки ворога на столицю.

А також Володимир Остапчук з дружиною почали шукати житло після чергового обстрілу.

Київ Надя Дорофєєва Позитив обстріли війна в Україні
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09:02 Наслідки російського удару по Чернівцях — в ОВА показали фото

08:45 ВПО оновили правила отримання пенсії — що змінилося

Пошкоджені будинки й авто — фото наслідків обстрілу Львова - 80x80

Пошкоджені будинки й авто — фото наслідків обстрілу Львова

08:42 Маршрут дронів та ракет цієї ночі — в мережі показали карту

08:29 У відпустку за кордон — чи мають таке право заброньовані українці

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