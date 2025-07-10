Дорофєєва і Позитив возз'єдналися у дуеті та зібрали мільйони на ППО (відео)

POSITIFF та DOROFEEVA. Фото: пресслужба

Колишній дует Vremya i Steklo — Надя Дорофєєва та Позитив — вперше за п'ять років знову об'єдналися, аби потішити фанів спільною прем'єрою. Артисти презентували пісню "Смак-печаль" і кліп, який став фіналом 24-годинного благодійного збору разом із платформою UNITED24.

Прем'єра кліпу відбулася на YouTube.

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Метою артистів було не лише презентувати нову пісню, а й зібрати кошти на закупівлю ШІ-керованих турелей Sky Sentinel, які допомагають українським силам ППО ефективніше боротися із повітряними загрозами з боку ворога.

Метою збору було зібрати 505 404 гривні — символічну суму, що відсилає до легендарних музичних хітів. Ціль досягли менш ніж за дві години, після чого виконавці вирішили подвоїти її. Станом на ранок 10 липня загальна сума внесків склала 3 158 705 гривень.

Результат збору DOROFEEVA та POSITIFF для сил ППО. Фото: пресслужба

Дуетна композиція "Смак-печаль" поєднала в собі все, за чим скучили фанати популярного дуету. Спершу пісня мала бути сольною, але Надя запропонувала Позитиву заспівати її разом.

"Коли вже був написаний приспів і дроп, я зрозуміла: чогось, а точніше — когось, не вистачає. Коли я думала, хто б це міг бути, одразу відчула — пройшло вже достатньо часу, аби нам з Льошею знову об'єднатися у творчому тандемі та подарувати нашим прихильникам можливість побачити нас разом. Ця пісня, назва, текст — усе дуже пасує нам і нашому возз'єднанню. Цей реліз дарує позитивний сум", — сказала DOROFEEVA.

Кліп до пісні, режисером якого є Руслан Махов, став "візуальним "містком" між минулим і сьогоденням" артистів.

"Все почалось з простого дзвінка від Наді, де вона запропонувала ідею, яка буде несподіваною для всіх. І, звісно, я погодився. Ми одразу домовились про зустріч. Я приїхав до Наді з Мішею, кайфонув від їх творчо-домашнього простору. Вийшли на колл із Ванею Клименко, швидко зрозуміли напрямок і одразу пірнули в роботу. У цьому процесі відчувалось усе: і професійність, і кайф, і свобода. Була абсолютна довіра. Це той момент, коли роки досвіду, які кожен із нас пройшов і спільно, і окремо, сходяться в одній точці — і дають щось нове, живе й дуже енергійне", — додав POSITIFF.

DOROFEEVA та POSITIFF у новому кліпі. Фото: пресслужба

Нагадаємо, Потап втрапив у гучний скандал з новим кліпом, у якому ШІ "спотворив" українських зірок.

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