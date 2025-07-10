Дорофєєва і Позитив возз'єдналися у дуеті та зібрали мільйони на ППО (відео)

Вперше за 5 років — DOROFEEVA та POSITIFF разом запрем'єрили трек
Колишній дует Vremya i Steklo — Надя Дорофєєва та Позитив — вперше за п'ять років знову об'єдналися, аби потішити фанів спільною прем'єрою. Артисти презентували пісню "Смак-печаль" і кліп, який став фіналом 24-годинного благодійного збору разом із платформою UNITED24.
Прем'єра кліпу відбулася на YouTube.
DOROFEEVA та POSITIFF випустили трек та приголомшили сумою збору для ППО
Метою артистів було не лише презентувати нову пісню, а й зібрати кошти на закупівлю ШІ-керованих турелей Sky Sentinel, які допомагають українським силам ППО ефективніше боротися із повітряними загрозами з боку ворога.
Метою збору було зібрати 505 404 гривні — символічну суму, що відсилає до легендарних музичних хітів. Ціль досягли менш ніж за дві години, після чого виконавці вирішили подвоїти її. Станом на ранок 10 липня загальна сума внесків склала 3 158 705 гривень.
Дуетна композиція "Смак-печаль" поєднала в собі все, за чим скучили фанати популярного дуету. Спершу пісня мала бути сольною, але Надя запропонувала Позитиву заспівати її разом.
"Коли вже був написаний приспів і дроп, я зрозуміла: чогось, а точніше — когось, не вистачає. Коли я думала, хто б це міг бути, одразу відчула — пройшло вже достатньо часу, аби нам з Льошею знову об'єднатися у творчому тандемі та подарувати нашим прихильникам можливість побачити нас разом. Ця пісня, назва, текст — усе дуже пасує нам і нашому возз'єднанню. Цей реліз дарує позитивний сум", — сказала DOROFEEVA.
Кліп до пісні, режисером якого є Руслан Махов, став "візуальним "містком" між минулим і сьогоденням" артистів.
"Все почалось з простого дзвінка від Наді, де вона запропонувала ідею, яка буде несподіваною для всіх. І, звісно, я погодився. Ми одразу домовились про зустріч. Я приїхав до Наді з Мішею, кайфонув від їх творчо-домашнього простору. Вийшли на колл із Ванею Клименко, швидко зрозуміли напрямок і одразу пірнули в роботу. У цьому процесі відчувалось усе: і професійність, і кайф, і свобода. Була абсолютна довіра. Це той момент, коли роки досвіду, які кожен із нас пройшов і спільно, і окремо, сходяться в одній точці — і дають щось нове, живе й дуже енергійне", — додав POSITIFF.
Нагадаємо, Потап втрапив у гучний скандал з новим кліпом, у якому ШІ "спотворив" українських зірок.
А також співачка Світлана Тарабарова з чоловіком показалася за кордоном.
Читайте Новини.LIVE!