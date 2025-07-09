Дорофєєва та Позитив записали нову пісню — коли довгоочікувана прем'єра

Надя Дорофєєва та Позитив. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Співачка Надя Дорофєєва та співак Позитив знову заспівають разом. Вперше з часів дуету "Время и Стекло" артисти записали спільний трек, а також долучилися до благодійної ініціативи United24.

Зірки потішили фанів радісною новиною в Instagram та розповіли, коли буде прем'єра.

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Коли вийде новий трек Дорофєєвої та Позитива

Майже шість років шанувальники дуету чекали на їх нову спільну пісню і ось нарешті дочекалися. Артисти анонсували довгоочікувану прем'єру і навіть показали уривок із пісні.

А щоб вихід треку приніс не лише емоції, а й користь, Позитив та Надя стали учасниками благодійної ініціативи "Вартові неба" від United24. Співаки ініціювали збір на 505 404 гривень на придбання ШІ-керованих турелей, які знищуватимуть повітряні загрози з боку ворога. За свої донати українці зможуть отримати ексклюзивні подарунки від Дорофєєвої та Позитива — мерч дуету, сувенірні картки та інше.

А ось прем'єра пісні відбудеться лише тоді, коли вдасться зібрати усю суму. Цікаво, що за першу годину вже вдалося зібрати понад 110 тисяч гривень.

Нагадаємо, Потап втрапив у гучний скандал з новим ШІ-кліпом, у якому показав Полякову та Могилевську в шокуючих образах.

А також ми писали, що співак Melovin заявив, що мобілізувався до лав ЗСУ.